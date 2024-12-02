https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html

Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска

Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска - РИА Новости, 02.12.2024

Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска

Совбез ООН по запросу Дамаска во вторник проведет срочное заседание в связи с атакой террористов на северо-запад Сирии, сообщил первый зампостпреда миссии РФ... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:46

2024-12-02T20:46

2024-12-02T20:56

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ООН, 2 дек – РИА Новости. Совбез ООН по запросу Дамаска во вторник проведет срочное заседание в связи с атакой террористов на северо-запад Сирии, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский."Заседание намечено американским председательством на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 3 декабря", – написал Полянский в Telegram-канале.Заседание, отметил он, запросила Сирия, а РФ, КНР и африканские страны–члены СБ поддержали запрос.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/terrorist-1986944542.html

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

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в мире, россия, сирия, алеппо, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, воздушно-космические силы россии