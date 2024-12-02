https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html
Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска
Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска - РИА Новости, 02.12.2024
Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска
Совбез ООН по запросу Дамаска во вторник проведет срочное заседание в связи с атакой террористов на северо-запад Сирии, сообщил первый зампостпреда миссии РФ... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:46
2024-12-02T20:46
2024-12-02T20:56
в мире
россия
сирия
алеппо
дмитрий полянский
совет безопасности оон
оон
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
ООН, 2 дек – РИА Новости. Совбез ООН по запросу Дамаска во вторник проведет срочное заседание в связи с атакой террористов на северо-запад Сирии, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский."Заседание намечено американским председательством на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 3 декабря", – написал Полянский в Telegram-канале.Заседание, отметил он, запросила Сирия, а РФ, КНР и африканские страны–члены СБ поддержали запрос.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241202/terrorist-1986944542.html
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html
россия
сирия
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, алеппо, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, ООН, Воздушно-космические силы России
Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Дамаска
Совбез ООН проведет срочное заседание по атаке террористов на северо-запад Сирии