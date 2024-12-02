https://ria.ru/20241202/solodov-1986867839.html

Владимир Солодов: для Камчатки 2024-й – это год строительных свершений

Владимир Солодов: для Камчатки 2024-й – это год строительных свершений - РИА Новости, 02.12.2024

Владимир Солодов: для Камчатки 2024-й – это год строительных свершений

Камчатка – уникальный дальневосточный регион, который за последние годы, с вводом санкций, стал одним из мест притяжения туристов в России. За год на Камчатке... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:09

2024-12-02T14:09

2024-12-02T14:09

камчатский край

интервью

камчатка

петропавловск-камчатский

владимир солодов

новатэк

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Камчатка – уникальный дальневосточный регион, который за последние годы, с вводом санкций, стал одним из мест притяжения туристов в России. За год на Камчатке завершили сразу несколько долгожданных проектов, значимых как для гостей региона, так и для местных жителей. Об основных итогах года и планах на будущее, а также о рыбе, вулканах и туристах, в интервью корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал губернатор края Владимир Солодов.- Год близится к финалу, и он выдался непростым... Что было особенно значимым и позитивным для Камчатки?- Если о позитиве, то для нас это год завершения крупных знаковых строек. Целый ряд обещаний, которые давали еще мои предшественники, удалось выполнить. В частности, мы завершили строительство Камчатской краевой больницы, которую жители ждут почти два десятилетия. При этом, несмотря на санкции, нам удалось закупить самое современное высокотехнологичное оборудование. В 2025 году начнем принимать пациентов.Второе – это завершение строительства нового аэропорта Петропавловска-Камчатского. Тоже долгожданный объект. Он получился очень красивый, а не только функциональный и удобный. Это будет самый впечатляющий аэропорт в стране! С апреля следующего года все вылеты будут переведены на него.Еще один объект – первый крупный тепличный комплекс круглогодичной работы, который позволит нарастить уровень самообеспечения овощами закрытого грунта. Это помидоры, огурцы, зелень. Наша задача – перейти с китайских овощей на свои, с гарантированной ценой и качеством. По расчетам, комплекс закроет до 60% потребностей жителей Камчатки.Кроме того, идет масштабное строительство дорог, модернизация хозяйства аэропорта… Да, 2024-й – это для нас год крупных строительных свершений.- Владимир Викторович, строительные итоги, действительно, очень позитивные! А что вызвало вашу наибольшую обеспокоенность?- Безусловно, были и проблемы: год стал вызовом с точки зрения объема водных биоресурсов. Добытый объем лососевых в 130 тысяч тонн стал испытанием для наших рыбаков. Тем более, он совпал с непростыми условиями экспорта, обновлением материально-технической базы – мы все еще зависим от импорта и колебаний цен на топливо. Так что ждем следующего года и надеемся, что он оправдает наши ожидания по объему улова.Ну и конечно, год был очень неспокойный в плане большой сейсмической активности наших вулканов.- О вулканах хочется поговорить отдельно, а сейчас давайте вернемся к рыбе. Как вы сохраняете баланс между добычей в промышленных масштабах и экологическим благополучием?- Мы придерживаемся научных рекомендаций, и даже в нерыбные годы уровень заполнения нерестилищ высокий – рыбу пропускают в нужном объеме. Мы не идем на компромиссы, ведь от этого зависит будущее отрасли.Одновременно боремся с браконьерством – ограничили перевозку икры в личном багаже пассажиров. У нас есть разные инициативы по защите рек – тут нужен комплекс мер. При этом будем настаивать на сохранении доступа местных жителей к водным ресурсам – и для любительского рыболовства, и с учетом промысловых потребностей коренных малочисленных народов Севера. Здесь работа еще предстоит большая.- Камчатскую рыбу и морепродукты любят везде. В приоритете у вас российский рынок или экспорт?- Разная рыба – разные рынки. Есть виды рыбы и продукты приоритетного потребления внутри страны – например, это красная икра, лососевые. А вот минтая у нас едят немного, зато он пользуется большим спросом на зарубежных рынках. В этом году на уровне правительства России вышла дорожная карта, которую я инициировал, и направлена она как раз на увеличение потребления дикой полезной рыбы внутри страны.Еще один фактор, который влияет на географию поставок и объемы, это повышение глубины переработки и переход к производству не только сырья, но и продукта с высокой добавленной стоимостью. Допустим, полуфабрикаты из рыбы или фарш сурими, который делают из минтая, – этот продукт становится все более популярным за рубежом.- Вы недавно вернулись из поездки в Харбин. Расскажите, как развивается сотрудничество с Китаем?- Мы видим серьезный интерес китайских партнеров к наращиванию взаимодействия. В Харбине мы зафиксировали наши договоренности по развитию отношений в разных сферах.Отдельно хочу сказать про развитие туристических связей. Мы делаем большую ставку на ввод нового международного терминала в аэропорту и ожидаем рост турпотока из-за рубежа. Спрос у жителей КНР на путешествия высок, в том числе и к нам на Камчатку.Кроме того, есть большой запрос на увеличение товарооборота в сельском хозяйстве, поставки водно-биологических ресурсов. Также развивается сотрудничество в разных областях промышленности, в строительстве, судоремонте. Например, большие гидротехнические сооружения строятся с привлечением китайских подрядчиков.- В июне вы назвали главную задачу для Камчатки на ближайшие годы: преодолеть зависимость региона от дорогого и неэкологичного привозного мазута и перейти на газ.- Газификацию Камчатки обсуждают не одно десятилетие, но вопрос, увы, так и не решен. Чтобы уйти от мазутной зависимости, президент Владимир Путин принял решение задействовать создающийся на Камчатке хаб по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на продажу за рубеж для собственных нужд. Поручения президента исполняются, определен подрядчик, который будет строить береговую инфраструктуру. Уже идет строительство плавучей регазификационной установки, которая позволит переходить к трубному газу, а он уже будет перемещаться через газотранспортную систему и далее на судах-челноках доставляться в Петропавловск-Камчатский.Мы будем получать газ по регулируемой цене, как и за добытый в материковой части страны. Важно, что инфраструктура строится и за счет частного инвестора – компании "НОВАТЭК" – в морской составляющей, и за счет федерального бюджета – в береговой.К концу 2026 года проект должен быть полностью реализован, и мы сможем перейти на газ, высвободив большой объем ресурсов, которые сейчас идут на закупку мазута.- В прошлом году был принят долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского. Как идет его реализация?- Пока у нас стройка. Проводится большой объем работ, что, конечно, создает неудобства. Тем не менее мы планомерно идем к цели.В первую очередь будет перезагрузка центра города, который должен стать точкой притяжения и для жителей, и для туристов. Пока, приезжая на Камчатку, люди предпочитают сразу ехать к вулканам и источникам.Сейчас в центре города восстанавливается исторический квартал, идет реставрация старинных зданий, будет создана пешеходная зона. На центральной площади Петропавловска идет подготовка к строительству общественно-культурного центра с большим концертным залом. Ведутся масштабные работы по перекладке коммуникаций.Конечно, не только центр города требует внимания. Во всех микрорайонах появятся новые благоустроенные объекты, скверы, где-то строится новое жилье в комплексе с социальной инфраструктурой.Не менее важно привести в порядок старые районы, где сейчас много аварийного жилья. Пример – Рябиковская улица. Она расположена прямо на берегу Авачинской бухты. Мы планируем создать в живописном месте новое жилье с хорошим видом и привлекательной инфраструктурой.Ну и конечно, транспортная система города. Здесь у нас два приоритета. Первый – это создание маршрутов объезда узких мест и строительство объездной дороги – проект уже готов, ждем федерального финансирования. И второй – качественные подъездные пути к природным достопримечательностям и местам отдыха. Уже к лету мы завершим строительство круглогодичной асфальтовой дороги к популярному у туристов Халактырскому пляжу на берегу Тихого океана. Пляж станет притягательной парковой зоной в городской черте.- "Дальневосточный гектар". Как проходит реализация этой программы на Камчатке?- С 2016 года желающие получили более 3,3 тысячи земельных участков, часть из них осваивается. На первом месте – ИЖС, далее – создание собственного бизнеса, в том числе сельхозпроизводство, турбизнес. Есть и примеры поддержки коренных малочисленных народов: создание этнических стойбищ, занятие пастушьим и охотничьим собаководством.Для меня главный показатель успеха программы в том, что она дает людям подспорье в реализации как бизнес-проектов, так и других замыслов. Главная сложность здесь – обеспечение инфраструктурой. Мы следим за тем, как идет освоение, и стараемся помогать.- Давайте вернемся к вулканам, которые в этом году не дремлют. Были серьезные проблемы из-за их повышенной активности?- С одной стороны, мы к этому привыкли. Камчатка – край вулканов, у нас их триста, и 10% из них постоянно извергаются. Но 2024 год, конечно, стал своеобразным рекордсменом.Вместе с тем специалисты считают, что регулярные землетрясения ослабляют напряженность земной коры и снижают риск катастрофического извержения. Ну а мы отрабатываем на них работу экстренных служб, чтобы быть готовыми к любому сценарию.Кстати, в этом году нам повезло с погодой – направлением ветра, осадками – в итоге извержения серьезные, но без больших негативных последствий. В этом году самое сильное землетрясение произошло в августе недалеко от Петропавловска. К счастью, ни жертв, ни серьезных разрушений нет.Вулканы, которые сейчас активно извергаются, в основном находятся на значительном отдалении от Петропавловска, порядка 700-800 километров, то есть эти землетрясения не влияют на повседневную жизнь большинства жителей Камчатки и не тревожат туристов, которые к нам приезжают.При строительстве мы просчитываем риски с вероятностью самых сильных землетрясений. Например, аэропорт и краевая больница находятся в 10-балльной зоне – это максимум. Но землетрясения не привели ни к одной трещине.Все новое жилье строится с учетом максимальных рисков. К слову, по итогам года мы выйдем на 85-90 тысяч квадратных метров жилья – это серьезный прирост к прошлым годам.- На Камчатке сегодня мечтают побывать многие. Ряд предложений региона по развитию туриндустрии вошел в перечень поручений президента в 2024 году. Какие здесь подвижки?- Для Камчатки туризм – это базовая отрасль. Мы видим существенный рост турпотока – 15-20% ежегодно на протяжении последних лет. В этом году мы приблизимся к цифре в 400 тысяч человек за год. Происходит переход от разового туризма к системному и прогнозируемому.Это стало возможным благодаря "плоским" тарифам нашего базового перевозчика и увеличению провозных мощностей. Мы рассчитываем после ввода нового терминала аэропорта дополнить карту маршрутов международными перелетами. Планируем, в частности, открытие грузового рейса в КНР.Основа туриндустрии – инфраструктура. Именно ее развитие обсуждалось на Восточном экономическом форуме, и ряд наших предложений поддержал президент. В частности, строительство инфраструктуры крупных туристических объектов. Это парк "Три вулкана" на 2 тысячи мест, туда уже строится автодорога за федеральные средства.Количество мест размещения у нас постоянно растет, они на разный кошелек – от хостелов и мини-гостиниц до пятизвездочных отелей.И конечно, очень важно продвигать наш туристический продукт, в том числе за рубежом.- А кого вы ждете к себе, помимо россиян и китайцев?- Мы работаем с Индией, с арабскими странами, с рядом стран Юго-Восточной Азии. Здесь важно, чтобы турпотоки были встречными. Чтобы эти страны вызывали интерес у наших жителей, и мы могли в случае запуска прямого рейса обеспечить встречную загрузку.- Многие туристы едут к вам за экстримом, покорять вулканы… А Камчатка – край непредсказуемый. Справляетесь ли вы с обеспечением безопасности в условиях роста турпотока?- Залог успеха – это профессиональное сопровождение. Поэтому мы большое внимание уделяем аттестации и повышению квалификации гидов-проводников. Важно повышать дисциплину и самих туристов.Мы хотим обязать группы и индивидуальных туристов нести ответственность за несоблюдение требований по регистрации маршрута в МЧС или выход на маршрут вопреки оповещению о неблагоприятных погодных условиях. В случае спасательной операции расходы должен взять на себя организатор похода или сами туристы. Это одна из инициатив, которую мы прорабатываем.

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интервью, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, новатэк, дальневосточный гектар