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Снайпер спецназа раскрыл, с чем столкнулся в Запорожской области
Снайпер спецназа раскрыл, с чем столкнулся в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024
Снайпер спецназа раскрыл, с чем столкнулся в Запорожской области
ВСУ усиливают на Запорожском направлении воздушную разведку, а также стали активнее использовать FPV-дроны, сообщил РИА Новости снайпер отдельного гвардейского... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:00
2024-12-02T07:00
2024-12-02T16:12
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. ВСУ усиливают на Запорожском направлении воздушную разведку, а также стали активнее использовать FPV-дроны, сообщил РИА Новости снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск "Днепр" с позывным Шаман."ВСУ проявляют достаточно высокую активность. В основном же на передовых позициях солдаты теробороны, судя по всему, необученные. Это можно понять по их поведению, — рассказывает Шаман. — Профессионалов видно сразу: "открытку" преодолевают по одному, держат дистанцию друг с другом — от поражения осколочного или стрелкового. Бойцы теробороны же идут вплотную и толпой. Новоприбывшие расслабленно ходят в тех местах, которые мы вычислили".Также солдаты ВСУ выставляют наблюдательные посты, работают с застроек. Если расстояние большое, то снайперы передают координаты операторам БПЛА, артиллеристам, авиации. По тем же, кто вблизи, отрабатывают из снайперской винтовки.На днях Шаману удалось ликвидировать цель на расстоянии полутора километров."Как правило, мы видим статические наблюдательные цели, пути подхода к ним скрыты застройками. То есть тех, кто в движении, мы едва ли сможем поразить. Так, в тепловизионном спектре обнаружили движение в окне. Цель появилась повторно, после чего стало ясно, что она будет вести наблюдение в течение всей ночи. В темное время сложно "прощупать" ветер: не видно ни движения веток, ни листвы. Отработали — и попали", — рассказал боец.Затем группа снайперов обнаружила, что на месте началось движение. ВСУ хотели их вычислить: "Второй человек, который находился в доме, пытался выманить у нас выстрел. В углу у окна то и дело мелькала голова, появлялась плавно и скрывалась. Мы обратились к соседям — и те отработали по цели из миномета. После чего расширился угол обзора — выяснилось, что благодаря застройке раньше они могли спокойно ходить без какой-либо опаски, что находятся под нашим наблюдением".К этой задаче группа Шамана готовилась две недели — все из-за сложности зайти на точку, откуда велась работа. Путь снайперы разминировали сами.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986568172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_766cd8be39f5cbe14bbe1a961121e6db.jpg
Снайпер с позывным Шаман рассказал, как поразил цель
Шаман
2024-12-02T07:00
true
PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, технологии, запорожская область, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Снайпер спецназа раскрыл, с чем столкнулся в Запорожской области
ВСУ усилили воздушную разведку в Запорожской области, сообщил снайпер Шаман
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. ВСУ усиливают на Запорожском направлении воздушную разведку, а также стали активнее использовать FPV-дроны, сообщил РИА Новости снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск "Днепр" с позывным Шаман.
"ВСУ
проявляют достаточно высокую активность. В основном же на передовых позициях солдаты теробороны, судя по всему, необученные. Это можно понять по их поведению, — рассказывает Шаман. — Профессионалов видно сразу: "открытку" преодолевают по одному, держат дистанцию друг с другом — от поражения осколочного или стрелкового. Бойцы теробороны же идут вплотную и толпой. Новоприбывшие расслабленно ходят в тех местах, которые мы вычислили".
Также солдаты ВСУ выставляют наблюдательные посты, работают с застроек. Если расстояние большое, то снайперы передают координаты операторам БПЛА, артиллеристам, авиации. По тем же, кто вблизи, отрабатывают из снайперской винтовки.
На днях Шаману удалось ликвидировать цель на расстоянии полутора километров.
"Как правило, мы видим статические наблюдательные цели, пути подхода к ним скрыты застройками. То есть тех, кто в движении, мы едва ли сможем поразить. Так, в тепловизионном спектре обнаружили движение в окне. Цель появилась повторно, после чего стало ясно, что она будет вести наблюдение в течение всей ночи. В темное время сложно "прощупать" ветер: не видно ни движения веток, ни листвы. Отработали — и попали", — рассказал боец.
Затем группа снайперов обнаружила, что на месте началось движение. ВСУ хотели их вычислить: "Второй человек, который находился в доме, пытался выманить у нас выстрел. В углу у окна то и дело мелькала голова, появлялась плавно и скрывалась. Мы обратились к соседям — и те отработали по цели из миномета. После чего расширился угол обзора — выяснилось, что благодаря застройке раньше они могли спокойно ходить без какой-либо опаски, что находятся под нашим наблюдением".
К этой задаче группа Шамана готовилась две недели — все из-за сложности зайти на точку, откуда велась работа. Путь снайперы разминировали сами.