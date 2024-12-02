https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986984859.html

Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию

Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию - РИА Новости, 02.12.2024

Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:42

2024-12-02T23:42

2024-12-02T23:42

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БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что в январе 2025 года с официальным визитом посетит Россию, его будут сопровождать еще несколько словацких депутатов. Ранее Данко заявил, что хочет за свой счет посетить с визитом Москву в январе 2025 года, с просьбой одобрить рабочую поездку он обратился к главе словацкого парламента. Позже Данко сообщил, что желание посетить РФ высказал еще один вице-спикер парламента Тибор Гашпар. "Десятого января еду в Москву с шестью депутатами, это уже подтверждено, я хотел бы встретиться с главой (Государственной - ред. ) Думы России (Вячеславом Володиным - ред.)", - сказал Данко в интервью словацкой журналистке Мириам Шрамовой. Он также сообщил, что собирается встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также рядом других российских государственных деятелей. По словам Данко, одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. Он уточнил, что поездка состоится за счет средств парламента и будет носить характер официального визита. Ранее Данко заявлял, что готов поехать в Москву даже несмотря на возможную критику оппозиции, но не уточнял возможные даты поездки. По словам Данко, приглашение, которое у него есть, не ограничено по времени. Он говорил, что поездка важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Ранее партия SNS информировала, что Данко был приглашен в Госдуму РФ в середине июля, но в тот период он должен был принимать участие во внеочередном заседании парламента Словакии, где рассматривались поправки в уголовное законодательство, поэтому поездка не состоялась.

https://ria.ru/20241112/slovakiya-1983344934.html

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