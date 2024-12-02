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Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию - РИА Новости, 02.12.2024
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23:42 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986984859.html
Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию
Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию - РИА Новости, 02.12.2024
Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию
Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:42
2024-12-02T23:42
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БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что в январе 2025 года с официальным визитом посетит Россию, его будут сопровождать еще несколько словацких депутатов. Ранее Данко заявил, что хочет за свой счет посетить с визитом Москву в январе 2025 года, с просьбой одобрить рабочую поездку он обратился к главе словацкого парламента. Позже Данко сообщил, что желание посетить РФ высказал еще один вице-спикер парламента Тибор Гашпар. "Десятого января еду в Москву с шестью депутатами, это уже подтверждено, я хотел бы встретиться с главой (Государственной - ред. ) Думы России (Вячеславом Володиным - ред.)", - сказал Данко в интервью словацкой журналистке Мириам Шрамовой. Он также сообщил, что собирается встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также рядом других российских государственных деятелей. По словам Данко, одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. Он уточнил, что поездка состоится за счет средств парламента и будет носить характер официального визита. Ранее Данко заявлял, что готов поехать в Москву даже несмотря на возможную критику оппозиции, но не уточнял возможные даты поездки. По словам Данко, приглашение, которое у него есть, не ограничено по времени. Он говорил, что поездка важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Ранее партия SNS информировала, что Данко был приглашен в Госдуму РФ в середине июля, но в тот период он должен был принимать участие во внеочередном заседании парламента Словакии, где рассматривались поправки в уголовное законодательство, поэтому поездка не состоялась.
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россия, москва, словакия, андрей данко, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, в мире
Россия, Москва, Словакия, Андрей Данко, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, В мире
Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах посетить Россию

Вице-спикер парламента Словакии Данко заявил, что посетит Россию в январе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Данко
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Данко. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что в январе 2025 года с официальным визитом посетит Россию, его будут сопровождать еще несколько словацких депутатов.
Ранее Данко заявил, что хочет за свой счет посетить с визитом Москву в январе 2025 года, с просьбой одобрить рабочую поездку он обратился к главе словацкого парламента. Позже Данко сообщил, что желание посетить РФ высказал еще один вице-спикер парламента Тибор Гашпар.
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"Десятого января еду в Москву с шестью депутатами, это уже подтверждено, я хотел бы встретиться с главой (Государственной - ред. ) Думы России (Вячеславом Володиным - ред.)", - сказал Данко в интервью словацкой журналистке Мириам Шрамовой.
Он также сообщил, что собирается встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также рядом других российских государственных деятелей. По словам Данко, одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере.
Он уточнил, что поездка состоится за счет средств парламента и будет носить характер официального визита.
Ранее Данко заявлял, что готов поехать в Москву даже несмотря на возможную критику оппозиции, но не уточнял возможные даты поездки. По словам Данко, приглашение, которое у него есть, не ограничено по времени. Он говорил, что поездка важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.
Ранее партия SNS информировала, что Данко был приглашен в Госдуму РФ в середине июля, но в тот период он должен был принимать участие во внеочередном заседании парламента Словакии, где рассматривались поправки в уголовное законодательство, поэтому поездка не состоялась.
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