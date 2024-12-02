Рейтинг@Mail.ru
Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 02.12.2024 (обновлено: 14:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sk-1986874798.html
Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде
Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде - РИА Новости, 02.12.2024
Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде
Задержаны фигуранты дела о хищении свыше 300 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:36
2024-12-02T14:43
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
нахимовское военно-морское училище
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Задержаны фигуранты дела о хищении свыше 300 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.Отмечается, что военные следователи расследуют дело против экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Минобороны РФ Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.По данным следствия, в 2019 году российское военное ведомство в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища."В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО "ГЕОИЗОЛ" Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО "ГЕОИЗОЛ" Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Арискин и Асанович задержаны, им предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест; кроме того, Стрельников объявлен в розыск.Ранее суд арестован Чистякову, а Ширинкин был отправлен под домашней арест. Также на имущество Ширинкина наложен арест.
https://ria.ru/20241201/sud-1986762027.html
https://ria.ru/20241202/sud-1986809182.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), калининград, нахимовское военно-морское училище, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Калининград, Нахимовское военно-морское училище, Россия
Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде

Задержаны фигуранты по делу о хищении при строительстве Нахимовского училища

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Задержаны фигуранты дела о хищении свыше 300 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
Отмечается, что военные следователи расследуют дело против экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Минобороны РФ Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках
1 декабря, 21:33
По данным следствия, в 2019 году российское военное ведомство в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища.
"В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО "ГЕОИЗОЛ" Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО "ГЕОИЗОЛ" Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Арискин и Асанович задержаны, им предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест; кроме того, Стрельников объявлен в розыск.
Ранее суд арестован Чистякову, а Ширинкин был отправлен под домашней арест. Также на имущество Ширинкина наложен арест.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ
Вчера, 10:17
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КалининградНахимовское военно-морское училищеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала