https://ria.ru/20241202/sk-1986874798.html

Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде

Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде - РИА Новости, 02.12.2024

Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде

Задержаны фигуранты дела о хищении свыше 300 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:36

2024-12-02T14:36

2024-12-02T14:43

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

нахимовское военно-морское училище

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Задержаны фигуранты дела о хищении свыше 300 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.Отмечается, что военные следователи расследуют дело против экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Минобороны РФ Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.По данным следствия, в 2019 году российское военное ведомство в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища."В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО "ГЕОИЗОЛ" Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО "ГЕОИЗОЛ" Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Арискин и Асанович задержаны, им предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест; кроме того, Стрельников объявлен в розыск.Ранее суд арестован Чистякову, а Ширинкин был отправлен под домашней арест. Также на имущество Ширинкина наложен арест.

https://ria.ru/20241201/sud-1986762027.html

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калининград

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), калининград, нахимовское военно-морское училище, россия