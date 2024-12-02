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СК назвал причину гибели детей в Красноярском крае
СК назвал причину гибели детей в Красноярском крае - РИА Новости, 02.12.2024
СК назвал причину гибели детей в Красноярском крае
Причиной отравления семьи в Красноярском крае стало неправильное использование дихлофоса, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:59
2024-12-02T12:59
2024-12-02T15:03
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Причиной отравления семьи в Красноярском крае стало неправильное использование дихлофоса, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России. "У нас есть мнение такое, что неправильное использование дихлофоса, нарушение требований его эксплуатации и стало причиной смерти, то есть причиной отравления и последующей смерти детей", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что глава семейства брызгал дихлофосом везде, и, как установили эксперты, отравление произошло из-за попадания яда в организм через еду, вдыхания носом, его контакта с игрушками, одеждой, бытовыми предметами.Сегодня красноярский СК сообщил о результатах судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, смерть четверых детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Как установило следствие, непосредственной причиной гибели детей стало попадание компонентов этого средства в организм.Трагедия в селе Красная Сопка произошла более двух месяцев назад. Семья из шести человек — родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет — утром 21 сентября обратилась к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали, но состояние детей ухудшалось, спасти их не удалось. Родители поправились, причем мать в то время была на девятом месяце беременности. В начале ноября у нее родился здоровый мальчик. Следователи установили, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, родители и дети в это время находились на улице. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветривалось, была открыта только форточка. Следователи намерены дать правовую оценку действиям отца детей.
https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html
https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
СК назвал причину гибели детей в Красноярском крае
Причиной гибели детей под Красноярском стало неправильное применение дихлофоса
КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Причиной отравления семьи в Красноярском крае стало неправильное использование дихлофоса, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России.
«
"У нас есть мнение такое, что неправильное использование дихлофоса, нарушение требований его эксплуатации и стало причиной смерти, то есть причиной отравления и последующей смерти детей", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что глава семейства брызгал дихлофосом везде, и, как установили эксперты, отравление произошло из-за попадания яда в организм через еду, вдыхания носом, его контакта с игрушками, одеждой, бытовыми предметами.
Сегодня красноярский СК
сообщил о результатах судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, смерть четверых детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Как установило следствие, непосредственной причиной гибели детей стало попадание компонентов этого средства в организм.
Трагедия в селе Красная Сопка произошла более двух месяцев назад. Семья из шести человек — родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет — утром 21 сентября обратилась к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали, но состояние детей ухудшалось, спасти их не удалось. Родители поправились, причем мать в то время была на девятом месяце беременности. В начале ноября у нее родился здоровый мальчик.
Следователи установили, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, родители и дети в это время находились на улице. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветривалось, была открыта только форточка.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям отца детей.