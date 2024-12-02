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СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей - РИА Новости, 02.12.2024
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12:50 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/sk-1986848372.html
СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей
СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей - РИА Новости, 02.12.2024
СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей
Следователи дадут правовую оценку действиям отца детей, погибших от отравления под Красноярском, накануне отравления он проводил обработку дома аэрозолем,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:50
2024-12-02T12:50
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям отца детей, погибших от отравления под Красноярском, накануне отравления он проводил обработку дома аэрозолем, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления (ч. 3 ст. 238 УК)…В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям отца погибших детей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщили РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. В понедельник, 2 декабря СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды. Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей

Отец детей, погибших от отравления под Красноярском, обрабатывал дом аэрозолем

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРасследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям отца детей, погибших от отравления под Красноярском, накануне отравления он проводил обработку дома аэрозолем, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления (ч. 3 ст. 238 УК)…В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям отца погибших детей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщили РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. В понедельник, 2 декабря СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.
Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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