https://ria.ru/20241202/sk-1986848372.html

СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей

СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей - РИА Новости, 02.12.2024

СК даст правовую оценку действиям отца погибших под Красноярском детей

Следователи дадут правовую оценку действиям отца детей, погибших от отравления под Красноярском, накануне отравления он проводил обработку дома аэрозолем,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:50

2024-12-02T12:50

2024-12-02T12:50

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям отца детей, погибших от отравления под Красноярском, накануне отравления он проводил обработку дома аэрозолем, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления (ч. 3 ст. 238 УК)…В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям отца погибших детей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщили РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. В понедельник, 2 декабря СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды. Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)