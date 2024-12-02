Боевиками в Сирии управляли из штабов у границы с Турцией, сообщил источник
Наступление террористов в Сирии управлялось из штабов в Идлибе и Сармаде
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
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ДАМАСК, 2 дек - РИА Новости. Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией, сообщил РИА Новости источник близкий к сирийским спецслужбам.
"Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлиб, а второй в Сармаде на границе с Турцией", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, штабы управления операциями были организованы впервые прямым участием "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), с большим вовлечением "Исламской партии Туркестана"* с привлечением внушительного количества узбекских наемников, которые сыграли важную роль в координации действий в штабах с украинцами.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.