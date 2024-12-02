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В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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22:14 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/siriya-1986976879.html
В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии
В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии
Восемь нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:14
2024-12-02T22:14
в мире
эт-танф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Восемь нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики - двумя парами (по два раза) истребителей F-15", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html
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в мире, эт-танф, сирия, сша, f-15se, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Эт-Танф, Сирия, США, F-15SE, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии

ЦПВС: коалиция США вновь восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Восемь нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики - двумя парами (по два раза) истребителей F-15", - сказал он на брифинге.
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