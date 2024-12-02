https://ria.ru/20241202/siriya-1986976879.html

В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии

В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

В ЦПВС вновь зафиксировали нарушения воздушного пространства Сирии

Восемь нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:14

2024-12-02T22:14

2024-12-02T22:14

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Восемь нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики - двумя парами (по два раза) истребителей F-15", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html

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в мире, эт-танф, сирия, сша, f-15se, обострение ситуации в сирии — 2024