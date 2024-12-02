https://ria.ru/20241202/siriya-1986974985.html

Источник: в Алеппо замечены специалисты с Украины в сопровождении боевиков

Источник: в Алеппо замечены специалисты с Украины в сопровождении боевиков - РИА Новости, 02.12.2024

Источник: в Алеппо замечены специалисты с Украины в сопровождении боевиков

Украинские специалисты в сопровождении террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:48

2024-12-02T21:48

2024-12-02T21:56

в мире

алеппо

хама (мухафаза)

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинские специалисты в сопровождении террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) были замечены в научном центре в провинции Алеппо, сообщили РИА Новости источники в Сирии со ссылкой на очевидцев. По их словам, специалисты с Украины вместе с боевиками находились в здании научно-исследовательского центра в городе Сфира в провинции Алеппо и в одном из юго-западных районов города Алеппо неподалеку от здания местной военно-инженерной академии. Ранее осведомленный источник, приближенный к сирийским спецслужбам, рассказал РИА Новости, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо благодаря украинским советникам, оказавшим помощь в подготовке беспилотников, а также использованию американских передовых технологий, включая спутниковую навигацию и средства РЭБ. Сирийский осведомленный источник сообщал РИА Новости в сентябре, что украинские военные инструкторы, прибывшие в провинцию Идлиб, обучали террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* производству и модернизации БПЛА. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986878394.html

алеппо

хама (мухафаза)

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, хама (мухафаза), идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024