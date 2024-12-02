В Сирии сообщили о работе ПВО в городе Хомс
САНА: ПВО Сирии перехватывает вражеские беспилотники в районе города Хомс
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" Сирийской Арабской Армии
Зенитная самоходная установка "Шилка" Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ПВО Сирии перехватывают БПЛА в районе города Хомс, передает сирийское новостное агентство САНА.
"Средства ПВО реагируют на несколько вражеских беспилотников в небе над Хомсом", - говорится в сообщении агентства.
Сирийские СМИ в настоящий момент не уточняют, кто запустил БПЛА.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация