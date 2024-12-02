https://ria.ru/20241202/siriya-1986942987.html

Боевики в Сирии могли получить связь Starlink, сообщил источник

Боевики в Сирии могли получить связь Starlink, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024

Боевики в Сирии могли получить связь Starlink, сообщил источник

Террористические группировки, судя по их действиям, имели доступ к данным со спутников и связь Starlink при нападении на Алеппо, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:39

2024-12-02T18:39

2024-12-02T18:39

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ДАМАСК, 2 дек - РИА Новости. Террористические группировки, судя по их действиям, имели доступ к данным со спутников и связь Starlink при нападении на Алеппо, сообщил РИА Новости источник, близкий к сирийским спецслужбам. "Управление операциями на больших расстояниях говорит о широком применении космических спутников, не исключено, что использовались и технологии Starlink для координации действий штурмовых отрядов и управления средствами визуальной разведки в режиме реального времени. Такими средствами при управлении операцией могли пользоваться только США и страны с развитыми передовыми технологиями", - сказал собеседник агентства. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

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в мире, алеппо, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия