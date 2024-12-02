Боевики в Сирии могли получить связь Starlink, сообщил источник
Дамаск считает, что боевики в Сирии имели данные со спутников и связь Starlink
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
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ДАМАСК, 2 дек - РИА Новости. Террористические группировки, судя по их действиям, имели доступ к данным со спутников и связь Starlink при нападении на Алеппо, сообщил РИА Новости источник, близкий к сирийским спецслужбам.
"Управление операциями на больших расстояниях говорит о широком применении космических спутников, не исключено, что использовались и технологии Starlink для координации действий штурмовых отрядов и управления средствами визуальной разведки в режиме реального времени. Такими средствами при управлении операцией могли пользоваться только США и страны с развитыми передовыми технологиями", - сказал собеседник агентства.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.