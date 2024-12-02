https://ria.ru/20241202/siriya-1986920949.html

Замглавы МИД России обсудил с послом эскалацию ситуации в Сирии

Замглавы МИД России обсудил с послом эскалацию ситуации в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

Замглавы МИД России обсудил с послом эскалацию ситуации в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Сирии в России Башаром Джаафари обсудил с эскалацию ситуации в Сирии из-за... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:24

2024-12-02T17:24

2024-12-02T17:53

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Сирии в России Башаром Джаафари обсудил с эскалацию ситуации в Сирии из-за действий боевиков, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ."В ходе беседы состоялось обсуждение опасной эскалации ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок на северо-западе САР", - говорится в публикации.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241202/khezbolla-1986903678.html

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в мире, россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, михаил богданов, башар джаафари