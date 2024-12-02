https://ria.ru/20241202/siriya-1986856338.html

Президенты Сирии и Ирана провели переговоры

Президенты Сирии и Ирана провели переговоры - РИА Новости, 02.12.2024

Президенты Сирии и Ирана провели переговоры

Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне активизации террористических группировок в Сирии и обсудил РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:30

2024-12-02T13:30

2024-12-02T13:47

иран

сирия

в мире

алеппо

масуд пезешкиан

башар асад

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне активизации террористических группировок в Сирии и обсудил с ним сотрудничество стран в борьбе с терроризмом, сообщила в понедельник канцелярия сирийского лидера.Ранее Асад встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи."Президент Башар Асад обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом последние события и сотрудничество между двумя странами по линии борьбы с терроризмом. В ходе телефонного разговора... президент Асад подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны террористов отражает долгосрочные цели в попытке расчленить регион, раздробить его страны и перекроить карты в соответствии с интересами и целями Америки и Запада", - говорится в сообщении президентской канцелярии.Сирийский лидер подчеркнул, что нынешняя активизация террористических группировок только придаст Сирии больше решимости сопротивляться им вплоть до искоренения терроризма на территории страны. В свою очередь, Пезешкиан подтвердил, что Иран готов оказать Сирии любую поддержку в борьбе с террором.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986854239.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

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иран, сирия, в мире, алеппо, масуд пезешкиан, башар асад, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, аббас аракчи