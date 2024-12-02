https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников
ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников - РИА Новости, 02.12.2024
ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников
За последние несколько часов сирийские войска при поддержке российских ВКС ликвидировали более 400 террористов, включая иностранных наемников, заявило сирийское РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:25
2024-12-02T13:25
2024-12-02T14:09
в мире
россия
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986858499_72:516:2689:1988_1920x0_80_0_0_602a0054a5b00949e9f3da4258da1f4d.jpg
БЕЙРУТ, 2 дек — РИА Новости. За последние несколько часов сирийские войска при поддержке российских ВКС ликвидировали более 400 террористов, включая иностранных наемников, заявило сирийское Главное командование."В течение последних часов в результате точных ударов, которые были нанесены нашими силами совместно с дружественными российскими, было ликвидировано более 400 террористов, среди них иностранцы", — говорится в заявлении.Кроме того, за сутки сирийские военные нанесли удары по позициям террористов и их путям снабжения в провинции Алеппо и Идлиб, уничтожив пять штабов и семь складов боеприпасов и беспилотников, добавило командование.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь к Алеппо и Хаме. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить Алеппо впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата. Сирийские войска ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Как заявило командование, 1 декабря продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986858499_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_b1eda44558a9a46fd2c761bdfd35b742.jpg
Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций"
ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны
2024-12-02T13:25
true
PT2M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников
ВС Сирии и ВКС за несколько часов уничтожили 400 террористов, включая наемников
БЕЙРУТ, 2 дек — РИА Новости. За последние несколько часов сирийские войска при поддержке российских ВКС ликвидировали более 400 террористов, включая иностранных наемников, заявило сирийское Главное командование.
"В течение последних часов в результате точных ударов, которые были нанесены нашими силами совместно с дружественными российскими, было ликвидировано более 400 террористов, среди них иностранцы", — говорится в заявлении.
Кроме того, за сутки сирийские военные нанесли удары по позициям террористов и их путям снабжения в провинции Алеппо
и Идлиб
, уничтожив пять штабов и семь складов боеприпасов и беспилотников, добавило командование.
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо
и Идлиб
. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь к Алеппо и Хаме
. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город Сирии
и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить Алеппо впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС
.
После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.
Сирийские войска ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Как заявило командование, 1 декабря продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.