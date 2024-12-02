https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников

ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников - РИА Новости, 02.12.2024

ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников

За последние несколько часов сирийские войска при поддержке российских ВКС ликвидировали более 400 террористов, включая иностранных наемников, заявило сирийское РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:25

2024-12-02T13:25

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БЕЙРУТ, 2 дек — РИА Новости. За последние несколько часов сирийские войска при поддержке российских ВКС ликвидировали более 400 террористов, включая иностранных наемников, заявило сирийское Главное командование."В течение последних часов в результате точных ударов, которые были нанесены нашими силами совместно с дружественными российскими, было ликвидировано более 400 террористов, среди них иностранцы", — говорится в заявлении.Кроме того, за сутки сирийские военные нанесли удары по позициям террористов и их путям снабжения в провинции Алеппо и Идлиб, уничтожив пять штабов и семь складов боеприпасов и беспилотников, добавило командование.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь к Алеппо и Хаме. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить Алеппо впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата. Сирийские войска ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Как заявило командование, 1 декабря продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.

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Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций" ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны 2024-12-02T13:25 true PT2M17S

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024