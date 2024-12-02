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Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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13:18 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/siriya-1986854239.html
Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ
Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ
Бойцы иракских шиитских формирований вошли на территорию соседней Сирии для оказания поддержки правительственным войскам после нападения террористов на... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:18
2024-12-02T13:18
в мире
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
хезболла
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА. 2 дек - РИА Новости. Бойцы иракских шиитских формирований вошли на территорию соседней Сирии для оказания поддержки правительственным войскам после нападения террористов на провинции Алеппо и Идлиб, сообщает телеканал Al Arabiya. "Проиранские шиитские группировки вошли с территории Ирака, чтобы помочь сирийским войскам в борьбе с террористами", - цитирует телеканал неназванного представителя сирийской армии. Со слов источника телеканала, десятки бойцов иракских шиитских формирований "силы народной мобилизации" и "Катаиб Хезболлах", а также бойцы движения "Фатемиюн" пересекли границу вблизи города Абу-Камаль, и движутся в направлении севера Сирии и города Хама. "Эти новые подкрепления были ночью с целью поддержки (сирийской - ред.) армии на северной линии боевого соприкосновения", - добавил источник. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986831534.html
алеппо
сирия
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), хезболла, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), Хезболла, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ

Иракские шиитские формирования вошли на территорию Сирии для поддержки армии

© AP Photo / Omar AlbamБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
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МОСКВА. 2 дек - РИА Новости. Бойцы иракских шиитских формирований вошли на территорию соседней Сирии для оказания поддержки правительственным войскам после нападения террористов на провинции Алеппо и Идлиб, сообщает телеканал Al Arabiya.
"Проиранские шиитские группировки вошли с территории Ирака, чтобы помочь сирийским войскам в борьбе с террористами", - цитирует телеканал неназванного представителя сирийской армии.
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В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
28 ноября, 22:30
Со слов источника телеканала, десятки бойцов иракских шиитских формирований "силы народной мобилизации" и "Катаиб Хезболлах", а также бойцы движения "Фатемиюн" пересекли границу вблизи города Абу-Камаль, и движутся в направлении севера Сирии и города Хама.
"Эти новые подкрепления были ночью с целью поддержки (сирийской - ред.) армии на северной линии боевого соприкосновения", - добавил источник.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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