https://ria.ru/20241202/siriya-1986838057.html

Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле

Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024

Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле

Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации в Сирии. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:30

2024-12-02T12:30

2024-12-02T12:31

в мире

сирия

россия

алеппо

башар асад

дмитрий песков

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации в Сирии. "Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. Минобороны Сирии в минувший четверг заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, россия, алеппо, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024