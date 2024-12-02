https://ria.ru/20241202/siriya-1986838057.html
Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле
Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024
Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле
Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации в Сирии. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:30
2024-12-02T12:30
2024-12-02T12:31
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации в Сирии. "Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. Минобороны Сирии в минувший четверг заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, алеппо, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Россия продолжает поддерживать Асада, заявили в Кремле
Песков заявил о поддержке Россией президента Сирии Асада