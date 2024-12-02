Проамериканские боевики атаковали юго-восток Сирии, пишут СМИ
Anadolu: проамериканские боевики атаковали богатый нефтью юго-восток Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым на месте боев в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым на месте боев в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поддерживаемые США боевики выдвинулись из района ат-Танф на юго-западе Сирии в сторону богатых нефтяными месторождениями районов Аль-Букемаль и Маядин, утверждает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники.
"Поддерживаемая США так называемая "Свободная сирийская армия" начала наступление на провинцию Дейр-эз-Зор - в первую очередь на центр провинции, а затем на районы Аль-Букемаль и Маядин", - сообщило агентство.
По его данным, в этих районах дислоцированы проиранские группировки.
Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
Сирия неоднократно обращалась в СБ ООН с требованием принять меры в связи с оккупацией ее территорий и нефтегазовых месторождений американскими военными и их союзниками. Более того, в районе Ат-Танф на востоке САР, по данным сирийских властей, американские военные продолжают проводить подготовку боевиков незаконных вооруженных бандформирований, в том числе сторонников ИГ*, которые проводят диверсии против сирийской армии в сирийской пустыне.
*Запрещенная в России террористическая организация