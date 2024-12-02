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Проамериканские боевики атаковали юго-восток Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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12:09 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/siriya-1986832189.html
Проамериканские боевики атаковали юго-восток Сирии, пишут СМИ
Проамериканские боевики атаковали юго-восток Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Проамериканские боевики атаковали юго-восток Сирии, пишут СМИ
Поддерживаемые США боевики выдвинулись из района ат-Танф на юго-западе Сирии в сторону богатых нефтяными месторождениями районов Аль-Букемаль и Маядин,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:09
2024-12-02T12:09
в мире
сирия
россия
алеппо
свободная сирийская армия
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поддерживаемые США боевики выдвинулись из района ат-Танф на юго-западе Сирии в сторону богатых нефтяными месторождениями районов Аль-Букемаль и Маядин, утверждает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. "Поддерживаемая США так называемая "Свободная сирийская армия" начала наступление на провинцию Дейр-эз-Зор - в первую очередь на центр провинции, а затем на районы Аль-Букемаль и Маядин", - сообщило агентство. По его данным, в этих районах дислоцированы проиранские группировки. Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Сирия неоднократно обращалась в СБ ООН с требованием принять меры в связи с оккупацией ее территорий и нефтегазовых месторождений американскими военными и их союзниками. Более того, в районе Ат-Танф на востоке САР, по данным сирийских властей, американские военные продолжают проводить подготовку боевиков незаконных вооруженных бандформирований, в том числе сторонников ИГ*, которые проводят диверсии против сирийской армии в сирийской пустыне.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241202/izrail-1986772653.html
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, сирия, россия, алеппо, свободная сирийская армия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Свободная сирийская армия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Проамериканские боевики атаковали юго-восток Сирии, пишут СМИ

Anadolu: проамериканские боевики атаковали богатый нефтью юго-восток Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым на месте боев в Сирии
Дым на месте боев в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым на месте боев в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поддерживаемые США боевики выдвинулись из района ат-Танф на юго-западе Сирии в сторону богатых нефтяными месторождениями районов Аль-Букемаль и Маядин, утверждает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники.
"Поддерживаемая США так называемая "Свободная сирийская армия" начала наступление на провинцию Дейр-эз-Зор - в первую очередь на центр провинции, а затем на районы Аль-Букемаль и Маядин", - сообщило агентство.
Пожар на месте израильского авиаудара в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет
Вчера, 00:01
По его данным, в этих районах дислоцированы проиранские группировки.
Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме
1 декабря, 18:22
Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
Сирия неоднократно обращалась в СБ ООН с требованием принять меры в связи с оккупацией ее территорий и нефтегазовых месторождений американскими военными и их союзниками. Более того, в районе Ат-Танф на востоке САР, по данным сирийских властей, американские военные продолжают проводить подготовку боевиков незаконных вооруженных бандформирований, в том числе сторонников ИГ*, которые проводят диверсии против сирийской армии в сирийской пустыне.
*Запрещенная в России террористическая организация
Пилот сирийских Военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник
1 декабря, 23:21
 
В миреСирияРоссияАлеппоСвободная сирийская армияООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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