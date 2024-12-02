Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе
Блинкен и Фидан обсудили гуманитарные усилия в Газе и освобождение заложников
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили "стремительно развивающуюся ситуацию" в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента.
В ходе беседы стороны подчеркнули важность деэскалации конфликта и защиты мирного населения в Алеппо и других районах страны. Также обсуждались текущие гуманитарные усилия в Газе, ровно как и необходимость скорейшего прекращения военных действий и освобождения всех заложников.
Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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