https://ria.ru/20241202/siriya-1986774234.html

Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе

Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе - РИА Новости, 02.12.2024

Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили "стремительно... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:36

2024-12-02T00:36

2024-12-02T00:47

в мире

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

энтони блинкен

хакан фидан

обострение ситуации в сирии — 2024

заложники

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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили "стремительно развивающуюся ситуацию" в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента. В ходе беседы стороны подчеркнули важность деэскалации конфликта и защиты мирного населения в Алеппо и других районах страны. Также обсуждались текущие гуманитарные усилия в Газе, ровно как и необходимость скорейшего прекращения военных действий и освобождения всех заложников. Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241128/izrail-1986251706.html

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сирия

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза), энтони блинкен, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024, заложники, сектор газа