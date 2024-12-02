Рейтинг@Mail.ru
Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 02.12.2024 (обновлено: 00:47 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/siriya-1986774234.html
Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе
Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе - РИА Новости, 02.12.2024
Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили "стремительно... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:36
2024-12-02T00:47
в мире
алеппо
сирия
идлиб (мухафаза)
энтони блинкен
хакан фидан
обострение ситуации в сирии — 2024
заложники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили "стремительно развивающуюся ситуацию" в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента. В ходе беседы стороны подчеркнули важность деэскалации конфликта и защиты мирного населения в Алеппо и других районах страны. Также обсуждались текущие гуманитарные усилия в Газе, ровно как и необходимость скорейшего прекращения военных действий и освобождения всех заложников. Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241128/izrail-1986251706.html
алеппо
сирия
идлиб (мухафаза)
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edf831ed966a1c3cff4c905b9df16d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза), энтони блинкен, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024, заложники, сектор газа
В мире, Алеппо, Сирия, Идлиб (мухафаза), Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение ситуации в Сирии — 2024, заложники, Сектор Газа
Блинкен и Фидан обсудили важность деэскалации в Сирии и Газе

Блинкен и Фидан обсудили гуманитарные усилия в Газе и освобождение заложников

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили "стремительно развивающуюся ситуацию" в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента.
В ходе беседы стороны подчеркнули важность деэскалации конфликта и защиты мирного населения в Алеппо и других районах страны. Также обсуждались текущие гуманитарные усилия в Газе, ровно как и необходимость скорейшего прекращения военных действий и освобождения всех заложников.
Минобороны Сирии в минувший четверг также заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе
28 ноября, 15:57
 
В миреАлеппоСирияИдлиб (мухафаза)Энтони БлинкенХакан ФиданОбострение ситуации в Сирии — 2024заложникиСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала