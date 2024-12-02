https://ria.ru/20241202/sirius-1986878184.html

Четвертый Конгресс молодых ученых посетили специалисты из 63 стран

Четвертый Конгресс молодых ученых посетили специалисты из 63 стран - РИА Новости, 02.12.2024

Четвертый Конгресс молодых ученых посетили специалисты из 63 стран

Четвертый Конгресс молодых ученых, прошедший на минувшей неделе на федеральной территории Сириус, посетили специалисты из 63 стран, сообщил оргкомитет. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:53

2024-12-02T14:53

2024-12-02T14:53

наука

россия

китай

египет

антон кобяков

брикс

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Четвертый Конгресс молодых ученых, прошедший на минувшей неделе на федеральной территории Сириус, посетили специалисты из 63 стран, сообщил оргкомитет. "В этом году в Конгрессе приняли участие более 7 тысяч человек из 85 регионов Российской Федерации, включая новые российские регионы, и 63 иностранных государств. Возраст участников варьируется от 6 до 87 лет, средний возраст – 33 года. Количество вузов, принявших участие в IV Конгрессе, насчитывает порядка 500 учреждений, из них 95 – иностранные высшие учебные заведения", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятия Конгресса, главной темой которого в этом году были приоритеты научно-технологического развития, позволили увидеть будущее российской науки глазами молодых ученых. "Молодые ученые – научные лидеры по приоритетным направлениям развития, от космоса и квантовых технологий до биомедицины и гуманитарных наук, – поделились своим видением России как технологического лидера. Впечатляет, что они имеют четкое представление о том, как будет выглядеть наша жизнь на горизонте 2036 года, и понимают, как этого достичь. При этом приоритетом для них выступает человек – его внутренняя природа и внутренняя гармония, которую важно сохранить при внедрении новейших технологий", – сказал советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков, слова которого приведены в сообщении. На площадке Конгресса в 2024 году прошли мероприятия IX Форума молодых ученых стран БРИКС. Форум собрал наибольшее количество участников за всю историю своего существования – 180 делегатов. Это связано с вступлением в международное объединение новых государств-участников: с начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Форум завершил председательство России в БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. В рамках пленарного заседания Конгресса состоялась церемония награждения Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Его целью было определить лучшие проекты, способные внести вклад в развитие мировой науки и экономики, а также вовлечь в международное научно-техническое сотрудничество как можно большее число молодых ученых. Победителем стал ученый из Бразилии Чиаго Эдживижес, профессор Федерального технологического университета Параны. На втором месте – профессор Научно-технического университета Китая Юань У. Третье место занял российский ученый – представитель Сколковского института науки и технологий Дмитрий Шадрин. Победителем в специальной номинации стал еще один представитель Китая – инноватор Университета Тунцзи Синь Цай. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241129/nauka-1986384492.html

https://ria.ru/20241119/sirius-1984694064.html

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россия

китай

египет

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россия, китай, египет, антон кобяков, брикс, сколковский институт науки и технологий