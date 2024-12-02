https://ria.ru/20241202/simonyan-1986772485.html

Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым

Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым - РИА Новости, 02.12.2024

Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым

Запад остановится первым при нагнетании эскалации, потому что у него нет страстного желания победить, которое есть у России, заявила главный редактор... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:00

2024-12-02T00:00

2024-12-02T00:39

россия

маргарита симоньян

петр i

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общество

история

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Запад остановится первым при нагнетании эскалации, потому что у него нет страстного желания победить, которое есть у России, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего "Вставай, страна огромная" у них нет и никогда не было", - сказала она. Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории, приведя в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и медикаменты. "Вот мы очень добрые. Некоторые истории просто потрясают нашей доброты. Когда Пётр I воевал с Карлом, так называемым Великим, 12-м, у Карла... фураж закончился, еда закончилась, лекарства закончились. Он попросил у поляков, у союзников своих. Поляки ему дали цену в три раза выше рыночной... И вы не поверите, он тогда обратился к Петру. Но попросил нормальную цену,.. воюя с Петром, прямо в разгар войны: "Продай мне фуража, там что-нибудь". И вы не поверите, - Петр ему не продал, а подарил. Просто отправил обозы лекарств, вина, еды своему противнику прямо во время войны. Сформулировав: "Во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни", - рассказала она. По ее словам, часть аудитории считает, что нам пора бы "перестать быть такими добренькими". "А я считаю, что наши силы не только и не столько в "Орешнике". Я считаю, что бог всё видит. Я считаю, что сила наша, в первую очередь, в благородстве. И в этом "во имя людского к болящим соболезнования и господней милостыни". В этом наша сила", - резюмировала Симоньян.

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html

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россия, маргарита симоньян, петр i, владимир соловьев (телеведущий), общество, история