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Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым - РИА Новости, 02.12.2024
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00:00 02.12.2024 (обновлено: 00:39 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/simonyan-1986772485.html
Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым
Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым - РИА Новости, 02.12.2024
Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым
Запад остановится первым при нагнетании эскалации, потому что у него нет страстного желания победить, которое есть у России, заявила главный редактор... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:00
2024-12-02T00:39
россия
маргарита симоньян
петр i
владимир соловьев (телеведущий)
общество
история
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Запад остановится первым при нагнетании эскалации, потому что у него нет страстного желания победить, которое есть у России, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего "Вставай, страна огромная" у них нет и никогда не было", - сказала она. Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории, приведя в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и медикаменты. "Вот мы очень добрые. Некоторые истории просто потрясают нашей доброты. Когда Пётр I воевал с Карлом, так называемым Великим, 12-м, у Карла... фураж закончился, еда закончилась, лекарства закончились. Он попросил у поляков, у союзников своих. Поляки ему дали цену в три раза выше рыночной... И вы не поверите, он тогда обратился к Петру. Но попросил нормальную цену,.. воюя с Петром, прямо в разгар войны: "Продай мне фуража, там что-нибудь". И вы не поверите, - Петр ему не продал, а подарил. Просто отправил обозы лекарств, вина, еды своему противнику прямо во время войны. Сформулировав: "Во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни", - рассказала она. По ее словам, часть аудитории считает, что нам пора бы "перестать быть такими добренькими". "А я считаю, что наши силы не только и не столько в "Орешнике". Я считаю, что бог всё видит. Я считаю, что сила наша, в первую очередь, в благородстве. И в этом "во имя людского к болящим соболезнования и господней милостыни". В этом наша сила", - резюмировала Симоньян.
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html
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россия, маргарита симоньян, петр i, владимир соловьев (телеведущий), общество, история
Россия, Маргарита Симоньян, Петр I, Владимир Соловьев (телеведущий), Общество, история
Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым

Симоньян уверена, что Запад остановится первым, так как не жаждет победы, как РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Маргарита Симоньян . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Запад остановится первым при нагнетании эскалации, потому что у него нет страстного желания победить, которое есть у России, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего "Вставай, страна огромная" у них нет и никогда не было", - сказала она.
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Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории, приведя в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и медикаменты.
"Вот мы очень добрые. Некоторые истории просто потрясают нашей доброты. Когда Пётр I воевал с Карлом, так называемым Великим, 12-м, у Карла... фураж закончился, еда закончилась, лекарства закончились. Он попросил у поляков, у союзников своих. Поляки ему дали цену в три раза выше рыночной... И вы не поверите, он тогда обратился к Петру. Но попросил нормальную цену,.. воюя с Петром, прямо в разгар войны: "Продай мне фуража, там что-нибудь". И вы не поверите, - Петр ему не продал, а подарил. Просто отправил обозы лекарств, вина, еды своему противнику прямо во время войны. Сформулировав: "Во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни", - рассказала она.
По ее словам, часть аудитории считает, что нам пора бы "перестать быть такими добренькими".
"А я считаю, что наши силы не только и не столько в "Орешнике". Я считаю, что бог всё видит. Я считаю, что сила наша, в первую очередь, в благородстве. И в этом "во имя людского к болящим соболезнования и господней милостыни". В этом наша сила", - резюмировала Симоньян.
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