Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника"
Симоньян рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить.
"Кроме "Орешника", выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость", — сказала она.
Президент России Владимир Путин ранее, 21 ноября, выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам
21 ноября, 22:13