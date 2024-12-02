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Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника" - РИА Новости, 02.12.2024
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00:13 02.12.2024 (обновлено: 00:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/simonjan-1986773425.html
Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника"
Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника" - РИА Новости, 02.12.2024
Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:13
2024-12-02T00:43
россия
украина
брянская область
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить. "Кроме "Орешника", выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость", — сказала она. Президент России Владимир Путин ранее, 21 ноября, выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, украина, брянская область, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, общество
Россия, Украина, Брянская область, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Общество
Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника"

Симоньян рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить.
"Кроме "Орешника", выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость", — сказала она.
Президент России Владимир Путин ранее, 21 ноября, выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам
21 ноября, 22:13
 
РоссияУкраинаБрянская областьМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинОбщество
 
 
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