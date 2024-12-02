https://ria.ru/20241202/simonjan-1986773425.html

Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника"

Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника" - РИА Новости, 02.12.2024

Симоньян рассказала, что поможет России победить, кроме "Орешника"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:13

2024-12-02T00:13

2024-12-02T00:43

россия

украина

брянская область

маргарита симоньян

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владимир путин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить. "Кроме "Орешника", выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость", — сказала она. Президент России Владимир Путин ранее, 21 ноября, выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html

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Дарья Буймова

россия, украина, брянская область, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, общество