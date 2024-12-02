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Шольц анонсировал дополнительную поставку вооружений Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/sholts-1986942565.html
Шольц анонсировал дополнительную поставку вооружений Украине
Шольц анонсировал дополнительную поставку вооружений Украине - РИА Новости, 02.12.2024
Шольц анонсировал дополнительную поставку вооружений Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку в следующем году дополнительных систем ПВО, гаубиц и вертолётов, об этом он сообщил в ходе совместной... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:21
2024-12-02T19:21
в мире
германия
украина
киев
олаф шольц
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку в следующем году дополнительных систем ПВО, гаубиц и вертолётов, об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. "И в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные БПЛА, артиллерийские боеприпасы и шесть оснащенных оружием вертолетов Sea King", - заявил Шольц, его речь была разослана журналистам пресс-службой правительства. Политик перечислил также обещанную ранее и поставленную военную помощь Украине - 5 комплексов ЗРК Iris-T, три системы Patriot, более 50 самоходных ЗРК Gepard и необходимые для перечисленных систем боеприпасы. Шольц уточнил, что в декабре в распоряжение ВСУ поступит также шестой комплекс Iris-T, дполнительные пусковые системы для Patriot и неназванное число ЗРК Gepard. В понедельник в кабмине ФРГ сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета. Тогда Шольц обещал в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/kiev-1986894110.html
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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Шольц анонсировал дополнительную поставку вооружений Украине

Шольц анонсировал еще одну поставку систем ПВО, гаубиц и вертолетов Украине

© Getty Images / dpa/Kay NietfeldКанцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / dpa/Kay Nietfeld
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Киев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку в следующем году дополнительных систем ПВО, гаубиц и вертолётов, об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
"И в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные БПЛА, артиллерийские боеприпасы и шесть оснащенных оружием вертолетов Sea King", - заявил Шольц, его речь была разослана журналистам пресс-службой правительства.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев
Вчера, 15:48
Политик перечислил также обещанную ранее и поставленную военную помощь Украине - 5 комплексов ЗРК Iris-T, три системы Patriot, более 50 самоходных ЗРК Gepard и необходимые для перечисленных систем боеприпасы. Шольц уточнил, что в декабре в распоряжение ВСУ поступит также шестой комплекс Iris-T, дполнительные пусковые системы для Patriot и неназванное число ЗРК Gepard.
В понедельник в кабмине ФРГ сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.
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Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле
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Тогда Шольц обещал в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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30 ноября, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКиевОлаф ШольцВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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