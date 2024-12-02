https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html

"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев

"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев - РИА Новости, 02.12.2024

"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить Киеву дополнительные вооружения вызвало негативную реакцию у пользователей социальной сети X из Германии. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:26

2024-12-02T12:26

2024-12-02T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

владимир зеленский

олаф шольц

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986802697_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_f8f9225754e1c127a760440c8b9a1c64.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить Киеву дополнительные вооружения вызвало негативную реакцию у пользователей социальной сети X из Германии.По словам Шольца, на встрече с Владимиром Зеленским он намерен объявить о передаче Украине дополнительных вооружений на сумму 650 миллионов евро."Как можно действовать так неразумно и подвергать нас постоянно растущей опасности", — возмутилась Bianca."Я бы нашел этим деньгам гораздо лучшее применение", — написал NilherK."Вы худший канцлер, который когда-либо был в Германии. Вы не достойны этой должности ни профессионально, ни по характеру", — заявил Brei Gauer."А где рождественские подарки для наших граждан? Здесь все катится к чертям, многие люди становятся безработными, а правительство снова выбрасывает деньги", — разозлился Ralf Heider."Было бы неплохо, если бы вы поговорили с Зеленским о дипломатических решениях. Выступите посредником в установлении мира и, если получится, привлеките в это дело и господина Дональда Трампа. Вы, наверное, знаете, что большинство украинцев больше не хотят воевать и нет необходимости продлевать страдания", — посоветовала Claudia Graul.В понедельник Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html

https://ria.ru/20241202/germaniya-1986821025.html

германия

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, киев, нато, дональд трамп