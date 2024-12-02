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"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html
"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев
"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев - РИА Новости, 02.12.2024
"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев
Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить Киеву дополнительные вооружения вызвало негативную реакцию у пользователей социальной сети X из Германии. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:26
2024-12-02T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить Киеву дополнительные вооружения вызвало негативную реакцию у пользователей социальной сети X из Германии.По словам Шольца, на встрече с Владимиром Зеленским он намерен объявить о передаче Украине дополнительных вооружений на сумму 650 миллионов евро."Как можно действовать так неразумно и подвергать нас постоянно растущей опасности", — возмутилась Bianca."Я бы нашел этим деньгам гораздо лучшее применение", — написал NilherK.&quot;Вы худший канцлер, который когда-либо был в Германии. Вы не достойны этой должности ни профессионально, ни по характеру&quot;, — заявил Brei Gauer."А где рождественские подарки для наших граждан? Здесь все катится к чертям, многие люди становятся безработными, а правительство снова выбрасывает деньги", — разозлился Ralf Heider."Было бы неплохо, если бы вы поговорили с Зеленским о дипломатических решениях. Выступите посредником в установлении мира и, если получится, привлеките в это дело и господина Дональда Трампа. Вы, наверное, знаете, что большинство украинцев больше не хотят воевать и нет необходимости продлевать страдания", — посоветовала Claudia Graul.В понедельник Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, киев, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Киев, НАТО, Дональд Трамп

"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев

© Getty Images / Kay Nietfeld/dpaКанцлер ФРГ Олаф Шольц во время отправления в Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время отправления в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / Kay Nietfeld/dpa
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время отправления в Киев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить Киеву дополнительные вооружения вызвало негативную реакцию у пользователей социальной сети X из Германии.
По словам Шольца, на встрече с Владимиром Зеленским он намерен объявить о передаче Украине дополнительных вооружений на сумму 650 миллионов евро.
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"Как можно действовать так неразумно и подвергать нас постоянно растущей опасности", — возмутилась Bianca.
"Я бы нашел этим деньгам гораздо лучшее применение", — написал NilherK.
«

"Вы худший канцлер, который когда-либо был в Германии. Вы не достойны этой должности ни профессионально, ни по характеру", — заявил Brei Gauer.

"А где рождественские подарки для наших граждан? Здесь все катится к чертям, многие люди становятся безработными, а правительство снова выбрасывает деньги", — разозлился Ralf Heider.
"Было бы неплохо, если бы вы поговорили с Зеленским о дипломатических решениях. Выступите посредником в установлении мира и, если получится, привлеките в это дело и господина Дональда Трампа. Вы, наверное, знаете, что большинство украинцев больше не хотят воевать и нет необходимости продлевать страдания", — посоветовала Claudia Graul.
В понедельник Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским.
В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКиевНАТОДональд Трамп
 
 
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