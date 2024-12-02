В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
Журналист Голод: Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании
© Getty Images / dpa/Kay NietfeldФедеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года
© Getty Images / dpa/Kay Nietfeld
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании, приводит издание Tagesschau слова журналиста ARD Василия Голода.
Корреспондент утверждает, что Зеленский пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев.
Корреспондент утверждает, что Зеленский пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев.
"Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он.
Фридрих Мерц — глава партии "Христианско-демократический союз" и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
Фридрих Мерц — глава партии "Христианско-демократический союз" и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.