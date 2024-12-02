https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html

В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев

В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев - РИА Новости, 02.12.2024

В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании, приводит издание Tagesschau слова журналиста ARD Василия Голода. Корреспондент... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:40

2024-12-02T11:40

2024-12-02T20:31

специальная военная операция на украине

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киев

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании, приводит издание Tagesschau слова журналиста ARD Василия Голода. Корреспондент утверждает, что Зеленский пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев. "Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он. Фридрих Мерц — глава партии "Христианско-демократический союз" и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.

https://ria.ru/20241202/stoltenberg--1986796626.html

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киев

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в мире, киев, германия, олаф шольц