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В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 02.12.2024 (обновлено: 20:31 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании, приводит издание Tagesschau слова журналиста ARD Василия Голода. Корреспондент... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:40
2024-12-02T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании, приводит издание Tagesschau слова журналиста ARD Василия Голода. Корреспондент утверждает, что Зеленский пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев. "Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он. Фридрих Мерц — глава партии "Христианско-демократический союз" и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
https://ria.ru/20241202/stoltenberg--1986796626.html
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в мире, киев, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Германия, Олаф Шольц
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев

Журналист Голод: Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании

© Getty Images / dpa/Kay NietfeldФедеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / dpa/Kay Nietfeld
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании, приводит издание Tagesschau слова журналиста ARD Василия Голода.

Корреспондент утверждает, что Зеленский пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев.
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"Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он.

Фридрих Мерц — глава партии "Христианско-демократический союз" и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
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