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Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву - РИА Новости, 02.12.2024
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10:07 02.12.2024 (обновлено: 10:23 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sholts-1986807434.html
Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву
Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву - РИА Новости, 02.12.2024
Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:07
2024-12-02T10:23
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.Ранее о визите канцлера в Киев сообщили немецкие СМИ."Моим новым визитом сюда в Киев я бы хотел выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел здесь на месте ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину", - заявил Шольц."На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре. Украина может полагаться на Германию: мы говорим то, что делаем. И мы делаем, что говорим", - добавил он.
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в мире, германия, киев, олаф шольц, владимир зеленский, украина
В мире, Германия, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина
Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву

Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву на 650 миллионов евро

© Getty Images / dpa/Kay NietfeldФедеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / dpa/Kay Nietfeld
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
Ранее о визите канцлера в Киев сообщили немецкие СМИ.
"Моим новым визитом сюда в Киев я бы хотел выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел здесь на месте ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину", - заявил Шольц.
"На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре. Украина может полагаться на Германию: мы говорим то, что делаем. И мы делаем, что говорим", - добавил он.
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