Рейтинг@Mail.ru
Шольц прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 02.12.2024 (обновлено: 13:03 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sholts-1986801341.html
Шольц прибыл с визитом в Киев
Шольц прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
Шольц прибыл с визитом в Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:37
2024-12-02T13:03
в мире
киев
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986803185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cf2fd0e9bef5bc601234ed2466707a7.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa."Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", — сообщило агентство.О внезапном визите сообщило и немецкое издание Spiegel.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html
киев
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986803185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88226b24c17ee416e67eb4a92393e462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Киев, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
Шольц прибыл с визитом в Киев

Шольц впервые за 2,5 года прибыл с визитом в Киев для переговоров с Зеленским

© Getty Images / dpa/Kay NietfeldФедеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / dpa/Kay Nietfeld
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa.
"Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", — сообщило агентство.
О внезапном визите сообщило и немецкое издание Spiegel.
В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
29 ноября, 15:50
 
В миреКиевГерманияУкраинаОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала