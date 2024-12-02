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Шольц прибыл с визитом в Киев
Шольц прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
Шольц прибыл с визитом в Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:37
2024-12-02T09:37
2024-12-02T13:03
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa."Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", — сообщило агентство.О внезапном визите сообщило и немецкое издание Spiegel.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, киев, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Киев, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
Шольц прибыл с визитом в Киев
Шольц впервые за 2,5 года прибыл с визитом в Киев для переговоров с Зеленским
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa
.
"Канцлер Германии Олаф Шольц
впервые за 2,5 года прибыл в Киев
на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским
", — сообщило агентство.
О внезапном визите сообщило и немецкое издание Spiegel.
В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.