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Шольц прибыл с визитом в Киев

Шольц прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 02.12.2024

Шольц прибыл с визитом в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:37

2024-12-02T09:37

2024-12-02T13:03

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олаф шольц

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa."Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", — сообщило агентство.О внезапном визите сообщило и немецкое издание Spiegel.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html

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