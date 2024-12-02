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В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу
В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу - РИА Новости, 02.12.2024
В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу
Школьница в Гурьевске Калининградой области ранила ножом 12-летнюю ровесницу, полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:36
2024-12-02T17:36
2024-12-02T17:36
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КАЛИНИНГРАД, 2 дек — РИА Новости. Школьница в Гурьевске Калининградой области ранила ножом 12-летнюю ровесницу, полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Прямо сейчас в Гурьевске сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.. Сообщение о нанесении колото-резаного ранения 12-летней жительнице Гурьевска поступило в полицию сегодня около 14.30 (15.30 мск - ред.). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении. Стражи порядка установили, что ранение школьнице нанесла ее ровесница, находившаяся у нее в гостях. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. "Ранее обе несовершеннолетние в поле зрения полицейских не попадали. Их семьи на учете не состояли. Работу правоохранителей на месте координирует лично начальник ПДН УМВД России по Калининградской области полковник полиции Светлана Осмоловская", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, гурьевск, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Гурьевск, Калининградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу
МВД: в Гурьевске 12-летняя школьница ранила ножом ровесницу, начата проверка