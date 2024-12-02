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Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре продавались два часа - РИА Новости, 02.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:22 02.12.2024 (обновлено: 15:26 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/schelkunchik-1986809967.html
Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре продавались два часа
Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре продавались два часа - РИА Новости, 02.12.2024
Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре продавались два часа
Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре продавались два часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:22
2024-12-02T15:26
культура
большой театр
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре продавались два часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Билеты на балет "Щелкунчик" были распроданы в течении двух часов", — сказал собеседник агентства.Продажи стартовали на официальном сайте Большого в 10:00 мск 2 декабря. В кассах билеты не продавались. Покупателям были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус и за пять тысяч — на четвертый. В продаже были билеты полной категории, "Молодежные" — для зрителей от 14 до 22 лет, по программе "60 плюс" и для ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники СВО. Почти сразу после начала продаж сайт Большого театра оказался временно недоступен из-за большой нагрузки. Спустя полчаса на странице спектакля появляются единичные билеты полной категории на четвертый и третий ярусы, но положить их в корзину не получалось.Всего в декабре Большой театр даст 18 представлений "Щелкунчика": первое запланировано на 17 декабря, последние пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день — утром и вечером. Из-за колоссальной популярности новогоднего балета часть билетов театр решил продать на аукционе, начальные цены на комплект из двух билетов в партер составляют от 100 тысяч рублей.В канун Нового года, 31 декабря, "Щелкунчик" Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала.
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большой театр, общество
Культура, Большой театр, Общество
Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре продавались два часа

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре продавались два часа

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре продавались два часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Билеты на балет "Щелкунчик" были распроданы в течении двух часов", — сказал собеседник агентства.
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Продажи стартовали на официальном сайте Большого в 10:00 мск 2 декабря. В кассах билеты не продавались.
Покупателям были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус и за пять тысяч — на четвертый.
В продаже были билеты полной категории, "Молодежные" — для зрителей от 14 до 22 лет, по программе "60 плюс" и для ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники СВО.
Почти сразу после начала продаж сайт Большого театра оказался временно недоступен из-за большой нагрузки. Спустя полчаса на странице спектакля появляются единичные билеты полной категории на четвертый и третий ярусы, но положить их в корзину не получалось.
Всего в декабре Большой театр даст 18 представлений "Щелкунчика": первое запланировано на 17 декабря, последние пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день — утром и вечером. Из-за колоссальной популярности новогоднего балета часть билетов театр решил продать на аукционе, начальные цены на комплект из двух билетов в партер составляют от 100 тысяч рублей.
В канун Нового года, 31 декабря, "Щелкунчик" Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала.
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