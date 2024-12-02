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В Белоруссии агента СБУ приговорили к десяти годам колонии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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17:51 02.12.2024 (обновлено: 17:52 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sbu-1986926731.html
В Белоруссии агента СБУ приговорили к десяти годам колонии, сообщили СМИ
В Белоруссии агента СБУ приговорили к десяти годам колонии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
В Белоруссии агента СБУ приговорили к десяти годам колонии, сообщили СМИ
Гомельский областной суд приговорил к 10 годам колонии усиленного режима агента СБУ с позывным "Мангуст", гражданина Украины Вячеслава Бородию, который был... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:51
2024-12-02T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
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белоруссия
гомельская область
служба безопасности украины
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил к 10 годам колонии усиленного режима агента СБУ с позывным "Мангуст", гражданина Украины Вячеслава Бородию, который был задействован для переброски на белорусскую территорию оружия, взрывчатки, беспилотников и для агентурной деятельности, сообщило в понедельник агентство Белта. "Окончательно "Мангусту" назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении. В сообщении напоминается, что в начале сентября 2023 года сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии задержали в Ельском районе Гомельской области гражданина Украины Вячеслава Бородия, который действовал под псевдонимом "Мангуст". "Он сотрудничал с Главным управлением разведки минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По поручению СБУ "Мангуст" должен был перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку для организации терактов на ее территории, а также в России. Чтобы грамотно выполнять задания, житель приграничья прошел специальное обучение и подготовку. Также он должен был стать "глазами и ушами" спецслужб на этих территориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с отработанным заданием, производилась доставка в Белоруссию огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Как передает агентство, после задержания мужчина содействовал следствию. Бородия признан виновным по уголовным статьям о незаконных действиях в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, об их незаконном перемещении через границу, о незаконном пересечении госграницы Белоруссии, об организации незаконной миграции, а также по статье об агентурной деятельности. Гомельский областной суд также признал виновными двух других фигурантов дела – белорусов, которых привлекали для хранения перемещаемых через границу боеприпасов. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/dopros-1984530696.html
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в мире, украина, белоруссия, гомельская область, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Гомельская область, Служба безопасности Украины
В Белоруссии агента СБУ приговорили к десяти годам колонии, сообщили СМИ

Агент СБУ с позывным "Мангуст" получил десять лет колонии в Белоруссии

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил к 10 годам колонии усиленного режима агента СБУ с позывным "Мангуст", гражданина Украины Вячеслава Бородию, который был задействован для переброски на белорусскую территорию оружия, взрывчатки, беспилотников и для агентурной деятельности, сообщило в понедельник агентство Белта.
"Окончательно "Мангусту" назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
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В сообщении напоминается, что в начале сентября 2023 года сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии задержали в Ельском районе Гомельской области гражданина Украины Вячеслава Бородия, который действовал под псевдонимом "Мангуст".
"Он сотрудничал с Главным управлением разведки минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По поручению СБУ "Мангуст" должен был перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку для организации терактов на ее территории, а также в России. Чтобы грамотно выполнять задания, житель приграничья прошел специальное обучение и подготовку. Также он должен был стать "глазами и ушами" спецслужб на этих территориях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в соответствии с отработанным заданием, производилась доставка в Белоруссию огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Как передает агентство, после задержания мужчина содействовал следствию. Бородия признан виновным по уголовным статьям о незаконных действиях в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, об их незаконном перемещении через границу, о незаконном пересечении госграницы Белоруссии, об организации незаконной миграции, а также по статье об агентурной деятельности. Гомельский областной суд также признал виновными двух других фигурантов дела – белорусов, которых привлекали для хранения перемещаемых через границу боеприпасов.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, говорится в сообщении.
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