Рейтинг@Mail.ru
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 02.12.2024 (обновлено: 17:41 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 02.12.2024
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:52
2024-12-02T17:41
происшествия
таиланд
томск
пхукет (остров)
azur air
западно-сибирская транспортная прокуратура
самолеты
аэропорты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — отметило ведомство. На борту находились свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно. "Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в прокуратуре. Самолет марки Boeing.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.
https://rsport.ria.ru/20241201/dinamo-1986756567.html
таиланд
томск
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таиланд, томск, пхукет (остров), azur air, западно-сибирская транспортная прокуратура, самолеты, аэропорты
Происшествия, Таиланд, Томск, Пхукет (остров), Azur Air, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Самолеты, Аэропорты
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

Летевший в Таиланд самолёт Azur Air сел в Новосибирске из-за неисправности

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — отметило ведомство.
На борту находились свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно.
«
"Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в прокуратуре. Самолет марки Boeing.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.
Футболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Самолет с футболистами "Динамо" вынужденно сел в Махачкале из-за непогоды
1 декабря, 20:44
 
ПроисшествияТаиландТомскПхукет (остров)Azur AirЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСамолетыАэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала