https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html

Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 02.12.2024

Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:52

2024-12-02T07:52

2024-12-02T17:41

происшествия

таиланд

томск

пхукет (остров)

azur air

западно-сибирская транспортная прокуратура

самолеты

аэропорты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — отметило ведомство. На борту находились свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно. "Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в прокуратуре. Самолет марки Boeing.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.

https://rsport.ria.ru/20241201/dinamo-1986756567.html

таиланд

томск

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, таиланд, томск, пхукет (остров), azur air, западно-сибирская транспортная прокуратура, самолеты, аэропорты