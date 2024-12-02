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Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 02.12.2024
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:52
2024-12-02T07:52
2024-12-02T17:41
происшествия
таиланд
томск
пхукет (остров)
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западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), сел на аэродроме в Новосибирске из-за неисправности, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — отметило ведомство. На борту находились свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно. "Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в прокуратуре. Самолет марки Boeing.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.
https://rsport.ria.ru/20241201/dinamo-1986756567.html
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происшествия, таиланд, томск, пхукет (остров), azur air, западно-сибирская транспортная прокуратура, самолеты, аэропорты
Происшествия, Таиланд, Томск, Пхукет (остров), Azur Air, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Самолеты, Аэропорты
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
Летевший в Таиланд самолёт Azur Air сел в Новосибирске из-за неисправности