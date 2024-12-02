https://ria.ru/20241202/rzhd-1986898603.html

В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах

В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах - РИА Новости, 02.12.2024

В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах

РЖД на фоне информации о скоплении грузовых вагонов на заводах заявили о реализации полномочий по управлению движением поездов, а главным критерием при приёме... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:08

2024-12-02T16:08

2024-12-02T20:08

экономика

ржд

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РЖД на фоне информации о скоплении грузовых вагонов на заводах заявили о реализации полномочий по управлению движением поездов, а главным критерием при приёме грузового подвижного состава к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры, сообщили РИА Новости в компании. Газета "Коммерсант" в понедельник вновь написала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов. Издание сообщило, что на вагоностроительных заводах скопилось более 2,5 тысяч новых вагонов, которые не могут уехать к заказчикам, потому что РЖД не принимают их на сеть. "РЖД реализуют свои полномочия по управлению движением поездов и продвижению вагонопотоков. Главным критерием при приёме грузовых вагонов к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры", — сообщили в компании.Там отметили, что с момента производства и регистрации новых вагонов ответственность за них несут операторы, которые планируют и согласовывают перемещение подвижного состава в соответствии с существующими правилами.РЖД, продолжили там, как и грузоотправители, собственники подвижного состава заинтересованы в ритмичности и бесперебойности перевозочного процесса. "Для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы на фоне рекордного профицита вагонов РЖД принимаются ситуативные меры по регулировке вагонного парка. Они дают ощутимые результаты: повышается участковая скорость поездов, снижается количество задержек в пути, ускоряется оборот вагона, улучшается предсказуемость и надёжность доставки грузов. Наметилась устойчивая тенденция сокращения порожнего пробега вагонов", - сказали в компании. Профицит паркаТемпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк увеличился на 254 тысячи единиц (+22,8%) и достиг 1 миллион 367 тысяч единиц и продолжает расти, отмечают РЖД. По оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 256 тысяч единиц. "Исходя из имеющейся грузовой базы и возможностей инфраструктуры, они оказываются невостребованными и поэтому простаивают, в том числе на путях общего пользования, и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям. Это привело к отрицательной динамике основных показателей, оценивающих эффективность не только использования грузовых вагонов, но и перевозочного процесса в целом. Производительность вагона по сравнению с 2018 годом снизилась на 20%", - говорят в компании. Из-за простоя вагона в ожидании нового заказа, продолжили там, увеличивается показатель оборота (времени от погрузки до следующей погрузки), что в конечном итоге закладывается в стоимость аренды подвижного состава для конечного клиента – грузоотправителя.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20241128/rzhd-1986136625.html

https://ria.ru/20240326/rzhd-1935848971.html

https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, ржд