https://ria.ru/20241202/rzhd-1986898603.html
В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах
В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах - РИА Новости, 02.12.2024
В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах
РЖД на фоне информации о скоплении грузовых вагонов на заводах заявили о реализации полномочий по управлению движением поездов, а главным критерием при приёме... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:08
2024-12-02T16:08
2024-12-02T20:08
экономика
ржд
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РЖД на фоне информации о скоплении грузовых вагонов на заводах заявили о реализации полномочий по управлению движением поездов, а главным критерием при приёме грузового подвижного состава к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры, сообщили РИА Новости в компании. Газета "Коммерсант" в понедельник вновь написала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов. Издание сообщило, что на вагоностроительных заводах скопилось более 2,5 тысяч новых вагонов, которые не могут уехать к заказчикам, потому что РЖД не принимают их на сеть. "РЖД реализуют свои полномочия по управлению движением поездов и продвижению вагонопотоков. Главным критерием при приёме грузовых вагонов к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры", — сообщили в компании.Там отметили, что с момента производства и регистрации новых вагонов ответственность за них несут операторы, которые планируют и согласовывают перемещение подвижного состава в соответствии с существующими правилами.РЖД, продолжили там, как и грузоотправители, собственники подвижного состава заинтересованы в ритмичности и бесперебойности перевозочного процесса. "Для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы на фоне рекордного профицита вагонов РЖД принимаются ситуативные меры по регулировке вагонного парка. Они дают ощутимые результаты: повышается участковая скорость поездов, снижается количество задержек в пути, ускоряется оборот вагона, улучшается предсказуемость и надёжность доставки грузов. Наметилась устойчивая тенденция сокращения порожнего пробега вагонов", - сказали в компании. Профицит паркаТемпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк увеличился на 254 тысячи единиц (+22,8%) и достиг 1 миллион 367 тысяч единиц и продолжает расти, отмечают РЖД. По оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 256 тысяч единиц. "Исходя из имеющейся грузовой базы и возможностей инфраструктуры, они оказываются невостребованными и поэтому простаивают, в том числе на путях общего пользования, и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям. Это привело к отрицательной динамике основных показателей, оценивающих эффективность не только использования грузовых вагонов, но и перевозочного процесса в целом. Производительность вагона по сравнению с 2018 годом снизилась на 20%", - говорят в компании. Из-за простоя вагона в ожидании нового заказа, продолжили там, увеличивается показатель оборота (времени от погрузки до следующей погрузки), что в конечном итоге закладывается в стоимость аренды подвижного состава для конечного клиента – грузоотправителя.
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
https://ria.ru/20241128/rzhd-1986136625.html
https://ria.ru/20240326/rzhd-1935848971.html
https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html
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экономика, ржд
В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах
РЖД заявили о важности непревышения пропускных способностей при приеме вагонов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РЖД на фоне информации о скоплении грузовых вагонов на заводах заявили о реализации полномочий по управлению движением поездов, а главным критерием при приёме грузового подвижного состава к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры, сообщили РИА Новости в компании.
Газета "Коммерсант" в понедельник вновь написала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов. Издание сообщило, что на вагоностроительных заводах скопилось более 2,5 тысяч новых вагонов, которые не могут уехать к заказчикам, потому что РЖД
не принимают их на сеть.
"РЖД реализуют свои полномочия по управлению движением поездов и продвижению вагонопотоков. Главным критерием при приёме грузовых вагонов к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры", — сообщили в компании.
Там отметили, что с момента производства и регистрации новых вагонов ответственность за них несут операторы, которые планируют и согласовывают перемещение подвижного состава в соответствии с существующими правилами.
«
РЖД ведут работу с операторами в части необходимости синхронизации действий по поступлению нового парка на пути общего пользования, заблаговременном направлении уведомлений о сроках и локациях появления данного подвижного состава, его назначении для работы на сети железных дорог.
РЖД, продолжили там, как и грузоотправители, собственники подвижного состава заинтересованы в ритмичности и бесперебойности перевозочного процесса.
"Для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы на фоне рекордного профицита вагонов РЖД принимаются ситуативные меры по регулировке вагонного парка. Они дают ощутимые результаты: повышается участковая скорость поездов, снижается количество задержек в пути, ускоряется оборот вагона, улучшается предсказуемость и надёжность доставки грузов. Наметилась устойчивая тенденция сокращения порожнего пробега вагонов", - сказали в компании.
Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк увеличился на 254 тысячи единиц (+22,8%) и достиг 1 миллион 367 тысяч единиц и продолжает расти, отмечают РЖД.
По оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 256 тысяч единиц.
"Исходя из имеющейся грузовой базы и возможностей инфраструктуры, они оказываются невостребованными и поэтому простаивают, в том числе на путях общего пользования, и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям. Это привело к отрицательной динамике основных показателей, оценивающих эффективность не только использования грузовых вагонов, но и перевозочного процесса в целом. Производительность вагона по сравнению с 2018 годом снизилась на 20%", - говорят в компании.
Из-за простоя вагона в ожидании нового заказа, продолжили там, увеличивается показатель оборота (времени от погрузки до следующей погрузки), что в конечном итоге закладывается в стоимость аренды подвижного состава для конечного клиента – грузоотправителя.