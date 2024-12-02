https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986946116.html

СДП Румынии лидирует на выборах в парламент после подсчета всех голосов

СДП Румынии лидирует на выборах в парламент после подсчета всех голосов - РИА Новости, 02.12.2024

СДП Румынии лидирует на выборах в парламент после подсчета всех голосов

Одна из правящих сил в Румынии, социал-демократическая партия, лидирует на выборах в парламент с 22,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100%... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:59

2024-12-02T18:59

2024-12-02T19:00

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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих сил в Румынии, социал-демократическая партия, лидирует на выборах в парламент с 22,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов с избирательных участков.В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов.В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18,3%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,28%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 12,26%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,76%, Партия молодых людей (POT) - с 6,39% и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 6,38%.В палату депутатов проходят также AUR c 18,01%, НЛП - с 13,2%, USR - с 12,4%, S.O.S RO - с 7,36%, POT - с 6,46% и UDMR - с 6,34%.На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html

https://ria.ru/20241202/putin-1986943170.html

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в мире, румыния