Пересчет голосов не отразится на результатах выборов, заявили в ЦИК Румынии
Глава ЦИК Румынии Греблэ: пересчет голосов не отразится на результатах выборов
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Румынии Тони Греблэ считает, что пересчет голосов первого тура президентских выборов значительно не отразится на результатах кандидатов на пост главы государства.
В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов, поданное председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, который на выборах занял 9 место. Терхеш жалуется на "предвыборную пропаганду" в пользу Елены Ласкони, поскольку ряд политиков призывал живущих в Америке румын голосовать за нее. Он также уверяет, что существовала серия ботов, которые постоянно призывали людей пойти на избирательные участки и проголосовать за определенного кандидата как до голосования, так и в день голосования. КС сначала перенес рассмотрение заседания на пятницу, потребовав пересчитать все голоса избирателей, а затем отложил вынесение решения до понедельника.
"Не отмечено никаких изменений в порядке кандидатов. Я могу констатировать, что в стране не отмечено серьезной разницы между тем, что касается подсчета и пересчета голосов", - заявил Греблэ журналистам, комментируя процесс пересчета голосов.
Греблэ в прошлом и сам был членом Конституционного суда Румынии. Он считает, что КС может отменить итоги первого тура лишь в том случае, если после пересчета кардинально меняются места кандидатов, поскольку это может говорить о фальсификации итогов голосования.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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