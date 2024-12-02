https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986792710.html
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии - РИА Новости, 02.12.2024
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии
Одна из правящих сил Румынии, Социал-демократическая партия, сохраняет лидерство на выборах в парламент, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 процентов РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:08
2024-12-02T08:08
2024-12-02T14:19
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КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Одна из правящих сил Румынии, Социал-демократическая партия, сохраняет лидерство на выборах в парламент, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 процентов протоколов.Так, социал-демократы занимают первое место в обеих палатах, набирая 22,78 процента голосов на выборах в сенат и 23,41 — в палатe депутатов.Кроме того, в сенат проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18,13 процента, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,44 процента, "Союз спасения Румынии" (USR) с 11,96 процента, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,57 процента, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 6,51 процента и Партия молодых людей (POT) — с 6,23 процента.В палате депутатов AUR набирает 17,82 процента, НЛП — 13,51 процента, USR — 12,05 процента, S.O.S RO — 7,16 процента, UDMR — 6,46 процента и POT — 6,29 процента.Парламентские выборы прошли в Румынии 1 декабря. Жители страны выбирали членов палаты депутатов и сената на ближайшие четыре года. Всего на 456 мандатов в парламенте претендуют около десяти тысяч человек.
https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986780633.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, парламент румынии
В мире, Румыния, Парламент Румынии
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии
Социал-демократы лидируют на выборах в Румынии после обработки 99% протоколов
КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Одна из правящих сил Румынии, Социал-демократическая партия, сохраняет лидерство на выборах в парламент, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 процентов протоколов.
Так, социал-демократы занимают первое место в обеих палатах, набирая 22,78 процента голосов на выборах в сенат и 23,41 — в палатe депутатов.
Кроме того, в сенат проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18,13 процента, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,44 процента, "Союз спасения Румынии" (USR) с 11,96 процента, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,57 процента, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 6,51 процента и Партия молодых людей (POT) — с 6,23 процента.
В палате депутатов AUR набирает 17,82 процента, НЛП — 13,51 процента, USR — 12,05 процента, S.O.S RO — 7,16 процента, UDMR — 6,46 процента и POT — 6,29 процента.
Парламентские выборы прошли в Румынии
1 декабря. Жители страны выбирали членов палаты депутатов и сената на ближайшие четыре года. Всего на 456 мандатов в парламенте претендуют около десяти тысяч человек.