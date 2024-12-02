Рейтинг@Mail.ru
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 02.12.2024 (обновлено: 14:19 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986792710.html
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии - РИА Новости, 02.12.2024
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии
Одна из правящих сил Румынии, Социал-демократическая партия, сохраняет лидерство на выборах в парламент, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 процентов РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:08
2024-12-02T14:19
в мире
румыния
парламент румынии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986800437_0:170:3071:1898_1920x0_80_0_0_0a07abac1fc10df82854bb5efad7e4f1.jpg
КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Одна из правящих сил Румынии, Социал-демократическая партия, сохраняет лидерство на выборах в парламент, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 процентов протоколов.Так, социал-демократы занимают первое место в обеих палатах, набирая 22,78 процента голосов на выборах в сенат и 23,41 — в палатe депутатов.Кроме того, в сенат проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18,13 процента, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,44 процента, "Союз спасения Румынии" (USR) с 11,96 процента, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,57 процента, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 6,51 процента и Партия молодых людей (POT) — с 6,23 процента.В палате депутатов AUR набирает 17,82 процента, НЛП — 13,51 процента, USR — 12,05 процента, S.O.S RO — 7,16 процента, UDMR — 6,46 процента и POT — 6,29 процента.Парламентские выборы прошли в Румынии 1 декабря. Жители страны выбирали членов палаты депутатов и сената на ближайшие четыре года. Всего на 456 мандатов в парламенте претендуют около десяти тысяч человек.
https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986780633.html
https://ria.ru/20241125/premier-1985632234.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986800437_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_2259f9930c1392f1312b1c416c471503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, парламент румынии
В мире, Румыния, Парламент Румынии
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии

Социал-демократы лидируют на выборах в Румынии после обработки 99% протоколов

© AP Photo / Andreea AlexandruПарламентские выборы в Румынии
Парламентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Парламентские выборы в Румынии
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Одна из правящих сил Румынии, Социал-демократическая партия, сохраняет лидерство на выборах в парламент, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 процентов протоколов.
Так, социал-демократы занимают первое место в обеих палатах, набирая 22,78 процента голосов на выборах в сенат и 23,41 — в палатe депутатов.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Румынским партиям придется договариваться о коалиции, заявил Боложан
Вчера, 02:51
Кроме того, в сенат проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18,13 процента, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,44 процента, "Союз спасения Румынии" (USR) с 11,96 процента, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,57 процента, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 6,51 процента и Партия молодых людей (POT) — с 6,23 процента.
В палате депутатов AUR набирает 17,82 процента, НЛП — 13,51 процента, USR — 12,05 процента, S.O.S RO — 7,16 процента, UDMR — 6,46 процента и POT — 6,29 процента.
Парламентские выборы прошли в Румынии 1 декабря. Жители страны выбирали членов палаты депутатов и сената на ближайшие четыре года. Всего на 456 мандатов в парламенте претендуют около десяти тысяч человек.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Премьер Румынии ушел с поста главы Социал-демократической партии
25 ноября, 17:26
 
В миреРумынияПарламент Румынии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала