https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986787146.html

В парламент Румынии по итогам выборов прошли семь политических сил

В парламент Румынии по итогам выборов прошли семь политических сил - РИА Новости, 02.12.2024

В парламент Румынии по итогам выборов прошли семь политических сил

Семь политических сил смогли преодолеть избирательный порог, чтобы попасть в парламент Румынии, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:04

2024-12-02T06:04

2024-12-02T06:07

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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Семь политических сил смогли преодолеть избирательный порог, чтобы попасть в парламент Румынии, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 97,25% протоколов с избирательных участков. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Для каждой из палаты парламента подсчеты велись отдельно. После обработки 97,25% протоколов с избирательных участков ЦИК данные показывают, что в сенат смогли пройти: Социал-демократическая партия (СДП) с 23,29% голосов, "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,92%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,62%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 11,73%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,35%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 6,66% и Партия молодых людей (POT) - с 6,01%. В палату депутатов проходят: СДП с 22,89%, AUR c 17,59%, НЛП — с 13,82%, USR — с 11,77%, S.O.S RO — с 6,94%, UDMR — с 6,61%, и POT — с 6, 09%. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986783137.html

https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986783137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, парламент румынии, выборы