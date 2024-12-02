https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986783137.html

Социал-демократическая партия Румынии с 23,9% голосов лидирует на выборах

Социал-демократическая партия Румынии с 23,9% голосов лидирует на выборах - РИА Новости, 02.12.2024

Социал-демократическая партия Румынии с 23,9% голосов лидирует на выборах

Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с 23,9% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:58

2024-12-02T03:58

2024-12-02T11:55

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КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с 23,9% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 90% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 23,9% в сенате и 23,43% — в палате депутатов. В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,87%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,61%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 11,15%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 7,50%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,21% и Партия молодых людей (POT) — с 5,81%. В палату депутатов проходят также AUR c 17,50%, НЛП — с 14,01%, USR — с 11,14%, UDMR — с 6,99%, S.O.S RO — с 6,79% и POT — с 5,90%. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около десяти тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985479560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния