Рейтинг@Mail.ru
Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 02.12.2024 (обновлено: 03:15 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986780807.html
Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент
Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 02.12.2024
Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент
Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов после обработки 80%... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:57
2024-12-02T03:15
в мире
румыния
социал-демократическая партия румынии
парламент румынии
выборы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985330992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45dec43dd27c9e52bb327275c3948a28.jpg
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов после обработки 80% протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК.В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.Данные ЦИК после обработки 80% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,12% в сенате и 23,63% — в палате депутатов.В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,90%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,5%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 10,75%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 7,50%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,21% и Партия молодых людей (POT) — с 5,72%.В палату депутатов проходят также AUR c 17,50%, НЛП — с 13,98%, USR — с 10,70%, UDMR — с 7,45%, S.O.S RO — с 6,77% и POT — с 5,85%.На должности депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.
https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html
https://ria.ru/20241201/rumynija-1986691933.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985330992_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_04b74269a3b88783cb9e1e1e56d9d9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, социал-демократическая партия румынии, парламент румынии, выборы
В мире, Румыния, Социал-демократическая партия Румынии, Парламент Румынии, Выборы
Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент

Социал-демократы лидируют на выборах в Румынии после подсчета 80% протоколов

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование в Румынии
Голосование в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов после обработки 80% протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК.
В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии. 1 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
1 декабря, 21:44
Данные ЦИК после обработки 80% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,12% в сенате и 23,63% — в палате депутатов.
В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,90%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,5%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 10,75%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 7,50%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,21% и Партия молодых людей (POT) — с 5,72%.
В палату депутатов проходят также AUR c 17,50%, НЛП — с 13,98%, USR — с 10,70%, UDMR — с 7,45%, S.O.S RO — с 6,77% и POT — с 5,85%.
На должности депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.
Голосование на избирательном участке во время выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Румынии проходят парламентские выборы
1 декабря, 08:12
 
В миреРумынияСоциал-демократическая партия РумынииПарламент РумынииВыборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала