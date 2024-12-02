https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986780807.html

Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент

Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 02.12.2024

Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент

Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов после обработки 80%... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:57

2024-12-02T02:57

2024-12-02T03:15

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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов после обработки 80% протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК.В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.Данные ЦИК после обработки 80% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,12% в сенате и 23,63% — в палате депутатов.В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,90%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,5%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 10,75%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 7,50%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,21% и Партия молодых людей (POT) — с 5,72%.В палату депутатов проходят также AUR c 17,50%, НЛП — с 13,98%, USR — с 10,70%, UDMR — с 7,45%, S.O.S RO — с 6,77% и POT — с 5,85%.На должности депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html

https://ria.ru/20241201/rumynija-1986691933.html

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Дарья Буймова

в мире, румыния, социал-демократическая партия румынии, парламент румынии, выборы