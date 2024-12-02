https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986780633.html

Румынским партиям придется договариваться о коалиции, заявил Боложан

Румынским партиям придется договариваться о коалиции, заявил Боложан - РИА Новости, 02.12.2024

Румынским партиям придется договариваться о коалиции, заявил Боложан

Новый состав парламента Румынии будет довольно раздробленным, поэтому партиям придется договариваться о создании правящей коалиции, уверен лидер... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:51

2024-12-02T02:51

2024-12-02T02:51

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румыния

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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Новый состав парламента Румынии будет довольно раздробленным, поэтому партиям придется договариваться о создании правящей коалиции, уверен лидер Национал-либеральной партии Илие Боложан. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 50% протокола с избирательных участков говорят о том, что в парламент могут пройти семь партий - Социал-демократическая партия, "Альянс за объединение румын", Национал-либеральная партия, "Демократический союз венгров Румынии", "Союз спасения Румынии", партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей. "Что касается результата голосования, то, как видите, это будет раздробленный парламент с несколькими партиями, и я думаю, что неизбежно встанет вопрос о формировании правящей коалиции. НЛП готова участвовать в коалиции таким образом, чтобы мы были фактором модернизации для нашей страны, а основой обсуждения стала программа реформ, которые мы предприняли", - заявил Боложан журналистам. Национал-либеральная партия вместе с социал-демократической партий последние годы состояли в правящей коалиции. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986777840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния