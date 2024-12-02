https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986777840.html
Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах
Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах - РИА Новости, 02.12.2024
Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах
Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T01:38
2024-12-02T01:38
2024-12-02T02:00
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50% протоколов с избирательных участков. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 50% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,14% в сенате и 23,58% — в палате депутатов. В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,93%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 10,02%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 9,49%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,15% и Партия молодых людей (POT) - с 5,48%. В палату депутатов проходят также AUR c 17,45%, НЛП — с 13,54%, UDMR — с 9,95%, USR — с 9,41%, S.O.S RO — с 6,71% и POT — с 5,68%. На должности депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.
https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html
https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986777449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, выборы, парламент румынии, социал-демократическая партия румынии
В мире, Румыния, Выборы, Парламент Румынии, Социал-демократическая партия Румынии
Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах
Социал-демократы лидируют на выборах в Румынии после подсчета 50% протоколов
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50% протоколов с избирательных участков.
В Румынии
в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.
Данные ЦИК после обработки 50% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,14% в сенате и 23,58% — в палате депутатов.
В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,93%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 10,02%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 9,49%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,15% и Партия молодых людей (POT) - с 5,48%.
В палату депутатов проходят также AUR c 17,45%, НЛП — с 13,54%, UDMR — с 9,95%, USR — с 9,41%, S.O.S RO — с 6,71% и POT — с 5,68%.
На должности депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.