https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986777840.html

Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах

Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах - РИА Новости, 02.12.2024

Социал-демократическая партия Румынии сохраняет лидерство на выборах

Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:38

2024-12-02T01:38

2024-12-02T02:00

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социал-демократическая партия румынии

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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50% протоколов с избирательных участков. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 50% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,14% в сенате и 23,58% — в палате депутатов. В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,93%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 10,02%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 9,49%, партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 7,15% и Партия молодых людей (POT) - с 5,48%. В палату депутатов проходят также AUR c 17,45%, НЛП — с 13,54%, UDMR — с 9,95%, USR — с 9,41%, S.O.S RO — с 6,71% и POT — с 5,68%. На должности депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, выборы, парламент румынии, социал-демократическая партия румынии