https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986777449.html

В лидирующей румынской партии допустили ее уход в оппозицию

В лидирующей румынской партии допустили ее уход в оппозицию - РИА Новости, 02.12.2024

В лидирующей румынской партии допустили ее уход в оппозицию

Социал-демократическая партия Румынии может уйти в оппозицию, несмотря на то, что предварительные данные ЦИК говорят о ее лидирующей позиции на парламентских... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:23

2024-12-02T01:23

2024-12-02T01:23

в мире

румыния

европарламент

нато

шенгенская зона

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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Социал-демократическая партия Румынии может уйти в оппозицию, несмотря на то, что предварительные данные ЦИК говорят о ее лидирующей позиции на парламентских выборах, заявил врио председателя политсилы, вице-председатель Европарламента Виктор Негреску. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30% протоколов с избирательных участков. Негреску допустил, что несмотря на подобные результаты партия может оказаться в оппозиции. "Это тоже возможно. Вы знаете, что СДП раньше была на первом месте и не получила возможности назначать премьер-министра. В этом контексте очевидно, что сейчас может произойти любая ситуация… Начиная с завтрашнего дня, мы проведем тщательный анализ, сегодня слишком рано проводить полный анализ, пока мы не получим окончательные результаты", - заявил Негреску журналистам. По его словам, социал-демократы готовы обсудить и формирование новой правящей коалиции, однако они не готовы поступаться своими основными принципами - продолжение европейского пути, укрепление позиции Румынии в НАТО и полное присоединение к Шенгенской зоне - ради возможности оказаться в правительстве. "Потребуется много диалога и готовность достичь консенсуса со стороны СДП, будучи все время сбалансированными, мы будем искать консенсус и компромисс в интересах румын", - подчеркнул политик. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986776674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, европарламент, нато, шенгенская зона