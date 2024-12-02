https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html

"Росатом" начал завершающий цикл испытаний "топлива будущего"

"Росатом" начал завершающий цикл испытаний "топлива будущего" - РИА Новости, 02.12.2024

"Росатом" начал завершающий цикл испытаний "топлива будущего"

Российские атомщики начали заключительный цикл опытно-промышленной эксплуатации инновационного РЕМИКС-топлива, которое должно стать топливом будущего, сообщила... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

2024-12-02T17:38

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские атомщики начали заключительный цикл опытно-промышленной эксплуатации инновационного РЕМИКС-топлива, которое должно стать топливом будущего, сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "Росатом". "На энергоблоке № 1 Балаковской АЭС начался третий 18-месячный цикл опытно-промышленной эксплуатации тепловыделяющих сборок на базе инновационного уран-плутониевого РЕМИКС-топлива", — говорится в релизе. Шесть топливных кассет конструкции ТВС-2М, укомплектованных тепловыделяющими элементами с инновационной композицией, загрузили в активную зону реактора ВВЭР-1000 в конце 2021 года. Планируется, что в начале 2026-го их окончательно выгрузят в бассейн выдержки, а затем направят на послереакторные исследования. По итогам первого и второго циклов испытаний специалисты дистанционно проводили осмотр тепловыделяющих и конструкционных элементов ТВС-2М и не выявили препятствий для дальнейшей эксплуатации."Нейтронно-физические и ресурсные характеристики не выходили за обоснованные пределы безопасной эксплуатации", — подчеркнул заместитель главного инженера по безопасности и надежности Балаковской АЭС Юрий Рыжков. После завершения программы испытаний и послереакторных исследований РЕМИКС-топлива "Росатом" сможет предложить рынку новый продукт в концепции сбалансированного топливного цикла, отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности управляющей компании топливного дивизиона "Росатома" АО "ТВЭЛ" Александр Угрюмов."На следующем этапе мы рассчитываем перейти к поэтапному внедрению такого топлива на одном из энергоблоков ВВЭР большой мощности", — добавил он. РЕМИКС-топливо — инновационная российская разработка для легководных тепловых реакторов, составляющих основу современной атомной энергетики. Его композиция производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива, для РЕМИКС-топлива характерно более низкое содержание плутония (до пяти процентов). Его нейтронный спектр не отличается от стандартного варианта с обогащенным ураном, поэтому поведение топлива в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны. РЕМИКС-топливо можно внедрять без изменений в конструкции реактора и значительных дополнительных мер по обеспечению безопасности. Его использование позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения. Опытное сборочное производство уран-плутониевых ТВС начали в 2021 году на предприятии ТВЭЛ — Сибирском химическом комбинате в городе Северске Томской области — в кооперации с Горно-химическим комбинатом "Росатома" (Железногорск, Красноярский край). Сбалансированный ядерный топливный цикл (СбЯТЦ) — это продукт "Росатома", основанный на инновационных решениях, позволяющих эффективно переработать облученное ядерное топливо и обеспечить рациональное обращение с продуктами переработки, как полезными (уран, плутоний), так и подлежащими захоронению (продукты деления). Основная задача СбЯТЦ — принципиальное снижение объема и активности радиоактивных отходов. Сбалансированный цикл позволяет повысить безопасность обращения с отходами и снизить экологические риски, решить проблему будущих поколений и обеспечить устойчивую модель потребления и производства, минимизировать объемы и степени опасности отходов, повторно вовлечь ценное сырье в топливный цикл.

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978072862.html

https://ria.ru/20241115/aes-1983981811.html

https://ria.ru/20241130/rosatom-1986614426.html

https://ria.ru/20241128/rosatom-1986313053.html

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