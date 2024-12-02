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В Нижнем Новгороде ребенок умер на прогулке в детском саду

В Нижнем Новгороде ребенок умер на прогулке в детском саду - РИА Новости, 02.12.2024

В Нижнем Новгороде ребенок умер на прогулке в детском саду

Трехлетний ребенок погиб на прогулке в детсаду в Нижнем Новгороде, задохнувшись из-за зацепившийся за горку одежды, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:34

2024-12-02T21:34

2024-12-02T21:34

происшествия

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нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб на прогулке в детсаду в Нижнем Новгороде, задохнувшись из-за зацепившийся за горку одежды, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел в понедельник днем в детском саду на улице Богдановича. "Во время прогулки в детском дошкольном учреждении 3-летний мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой, в результате чего произошла асфиксия. От полученной травмы малыш скончался", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании образовательных услуг. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ информирует о том, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)