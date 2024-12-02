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Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 02.12.2024 (обновлено: 15:36 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/pvo-1986889130.html
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью - РИА Новости, 02.12.2024
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью
Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:29
2024-12-02T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире телеканала "Россия 24". "Эпизоды (атак БПЛА – ред.) у нас случаются тоже. Я думаю, что в средствах массовой информации они проходят. Людей, конечно, это беспокоит. Экстренные службы у нас находятся в постоянном режиме повышенной готовности. Вместе с тем могу сказать, что на сегодняшний день силы ПВО Минобороны России справляются с задачей по обеспечению безопасности территории нашего региона", - сказал Миляев, отвечая на вопрос об атаках БПЛА в Тульской области. По его словам, помимо мер безопасности, принимаемых министерством обороны, каждое предприятие региона предпринимает и свои шаги для повышения защищенности.
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тульская область
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью

Миляев: силы ПВО справляются с обеспечением безопасности в Тульской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире телеканала "Россия 24".
"Эпизоды (атак БПЛА – ред.) у нас случаются тоже. Я думаю, что в средствах массовой информации они проходят. Людей, конечно, это беспокоит. Экстренные службы у нас находятся в постоянном режиме повышенной готовности. Вместе с тем могу сказать, что на сегодняшний день силы ПВО Минобороны России справляются с задачей по обеспечению безопасности территории нашего региона", - сказал Миляев, отвечая на вопрос об атаках БПЛА в Тульской области.
По его словам, помимо мер безопасности, принимаемых министерством обороны, каждое предприятие региона предпринимает и свои шаги для повышения защищенности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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