https://ria.ru/20241202/pvo-1986889130.html

Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью

Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью - РИА Новости, 02.12.2024

Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью

Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:29

2024-12-02T15:29

2024-12-02T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире телеканала "Россия 24". "Эпизоды (атак БПЛА – ред.) у нас случаются тоже. Я думаю, что в средствах массовой информации они проходят. Людей, конечно, это беспокоит. Экстренные службы у нас находятся в постоянном режиме повышенной готовности. Вместе с тем могу сказать, что на сегодняшний день силы ПВО Минобороны России справляются с задачей по обеспечению безопасности территории нашего региона", - сказал Миляев, отвечая на вопрос об атаках БПЛА в Тульской области. По его словам, помимо мер безопасности, принимаемых министерством обороны, каждое предприятие региона предпринимает и свои шаги для повышения защищенности.

https://ria.ru/20241118/bespilotniki-1984330569.html

тульская область

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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины