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Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью - РИА Новости, 02.12.2024
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью
Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:29
2024-12-02T15:29
2024-12-02T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ справляются с задачей по обеспечению безопасности на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в эфире телеканала "Россия 24". "Эпизоды (атак БПЛА – ред.) у нас случаются тоже. Я думаю, что в средствах массовой информации они проходят. Людей, конечно, это беспокоит. Экстренные службы у нас находятся в постоянном режиме повышенной готовности. Вместе с тем могу сказать, что на сегодняшний день силы ПВО Минобороны России справляются с задачей по обеспечению безопасности территории нашего региона", - сказал Миляев, отвечая на вопрос об атаках БПЛА в Тульской области. По его словам, помимо мер безопасности, принимаемых министерством обороны, каждое предприятие региона предпринимает и свои шаги для повышения защищенности.
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Глава Тульской области заявил, что ПВО справляется с безопасностью
Миляев: силы ПВО справляются с обеспечением безопасности в Тульской области