https://ria.ru/20241202/pvo-1986790191.html

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.12.2024

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:15

2024-12-02T07:15

2024-12-02T09:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

беспилотники

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата БПЛА не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, брянская область, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф)