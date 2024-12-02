https://ria.ru/20241202/pvo-1986790191.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.12.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:15
2024-12-02T07:15
2024-12-02T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
беспилотники
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата БПЛА не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, брянская область, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами