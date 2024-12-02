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Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 02.12.2024 (обновлено: 09:12 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/pvo-1986790191.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.12.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:15
2024-12-02T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
беспилотники
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата БПЛА не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html
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россия
курская область
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безопасность, россия, курская область, брянская область, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Крылатая ракета Нептун на военной выставке в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"
30 ноября, 12:13
В военном ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.
Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата БПЛА не сообщают.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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