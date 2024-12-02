https://ria.ru/20241202/putin-1986995486.html

Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии

Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии - РИА Новости, 03.12.2024

Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии

Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-02T23:53

2024-12-02T23:53

2024-12-03T03:31

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

наука

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых."Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена", — рассказал Путин.Президент таким образом с улыбкой отреагировал на название одной из сессий конгресса "Деньги есть, но вы учитесь". Оно отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: "Денег нет, но вы держитесь". На встрече с пенсионерами в 2016 году Медведев, возглавлявший тогда кабмин РФ, сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго".

https://ria.ru/20241202/putin-1986985778.html

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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, наука