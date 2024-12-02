https://ria.ru/20241202/putin-1986995486.html
Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии
Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии - РИА Новости, 03.12.2024
Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии
Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-02T23:53
2024-12-02T23:53
2024-12-03T03:31
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых."Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена", — рассказал Путин.Президент таким образом с улыбкой отреагировал на название одной из сессий конгресса "Деньги есть, но вы учитесь". Оно отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: "Денег нет, но вы держитесь". На встрече с пенсионерами в 2016 году Медведев, возглавлявший тогда кабмин РФ, сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго".
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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, наука
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Наука
Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии
Путин вспомнил Медведева при упоминании сессии "Деньги есть, но вы учитесь"
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых.
"Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена", — рассказал Путин.
Президент таким образом с улыбкой отреагировал на название одной из сессий конгресса "Деньги есть, но вы учитесь". Оно отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: "Денег нет, но вы держитесь". На встрече с пенсионерами в 2016 году Медведев, возглавлявший тогда кабмин РФ, сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго".