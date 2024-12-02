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Путин попросил молодых ученых оценить ситуацию в выбросами метана в мире - РИА Новости, 02.12.2024
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23:56 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986986563.html
Путин попросил молодых ученых оценить ситуацию в выбросами метана в мире
Путин попросил молодых ученых оценить ситуацию в выбросами метана в мире - РИА Новости, 02.12.2024
Путин попросил молодых ученых оценить ситуацию в выбросами метана в мире
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в понедельник попросил их посчитать соотношение естественных и промышленных... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:56
2024-12-02T23:56
россия
владимир путин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в понедельник попросил их посчитать соотношение естественных и промышленных выбросов метана, обратив внимание на "размазанную статистику" в этом вопросе. "Вы можете с коллегой сказать - в структуре загрязнения на планете сколько занимают, скажем, технологические, технические выбросы - ЖКХ, использование автомобильного топлива? И сколько естественные выбросы, в том числе выбросы метана, и какова динамика?" - спросил Путин, обращаясь к сотруднице Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Ирина Оберемок Ученая рассказала главе государства, что около 60% выбросов метана в атмосферу происходит в результате промышленной деятельности, а около 40% - это естественные выбросы. При этом она отметила, что эта статистика "очень размазанная" . "То есть все-таки жизнедеятельность человечества дает в общей структуре больше выбросов, чем естественный выброс метана", - уточнил Путин. "Размазанная статистика... Посчитайте вместе с коллегами. Я не шучу. Это серьезно. Это очень серьезные вещи", - попросил он. Конгресс прошел с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986985618.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин попросил молодых ученых оценить ситуацию в выбросами метана в мире

Путин попросил молодых ученых оценить долю технических выбросов метана в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с молодыми учеными
Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в понедельник попросил их посчитать соотношение естественных и промышленных выбросов метана, обратив внимание на "размазанную статистику" в этом вопросе.
"Вы можете с коллегой сказать - в структуре загрязнения на планете сколько занимают, скажем, технологические, технические выбросы - ЖКХ, использование автомобильного топлива? И сколько естественные выбросы, в том числе выбросы метана, и какова динамика?" - спросил Путин, обращаясь к сотруднице Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Ирина Оберемок
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Ученая рассказала главе государства, что около 60% выбросов метана в атмосферу происходит в результате промышленной деятельности, а около 40% - это естественные выбросы. При этом она отметила, что эта статистика "очень размазанная" .
"То есть все-таки жизнедеятельность человечества дает в общей структуре больше выбросов, чем естественный выброс метана", - уточнил Путин.
"Размазанная статистика... Посчитайте вместе с коллегами. Я не шучу. Это серьезно. Это очень серьезные вещи", - попросил он.
Конгресс прошел с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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