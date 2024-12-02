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Путин вспомнил строки поэта Гамзатова, говоря о глубине души россиян - РИА Новости, 02.12.2024
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23:51 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986985778.html
Путин вспомнил строки поэта Гамзатова, говоря о глубине души россиян
Путин вспомнил строки поэта Гамзатова, говоря о глубине души россиян - РИА Новости, 02.12.2024
Путин вспомнил строки поэта Гамзатова, говоря о глубине души россиян
Президент России Владимир Путин вспомнил строки из произведения поэта Расула Гамзатова на встрече с молодыми учеными, отметив что их увлеченность наукой служит... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:51
2024-12-02T23:51
россия
владимир путин
расул гамзатов
дагестанский государственный университет
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил строки из произведения поэта Расула Гамзатова на встрече с молодыми учеными, отметив что их увлеченность наукой служит гарантией того, что "измельчание человеческих душ" не грозит стране. Путин провел встречу с участниками конгресса молодых ученых, в ходе которого проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" Алимурад Гаджиев поднял тему обмеления Каспия и процитировал стихотворение поэта Гамзатова об обмелении Каспия, где присутствуют строки "процесс мельчанья человечьих душ меня гораздо более тревожит". "Спасибо, что вспомнили Гамзатова, которого любили во всем Советском союзе. С трепетом относятся и к культуре Дагестана в России сегодня. Что касается измельчания человеческих душ, если мы будем заниматься тем делом, которому вы служите, мы этого ни в коем случае не допустим", - ответил Путин проректору. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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россия, владимир путин, расул гамзатов, дагестанский государственный университет
Россия, Владимир Путин, Расул Гамзатов, Дагестанский государственный университет
Путин вспомнил строки поэта Гамзатова, говоря о глубине души россиян

Путин заявил, что России не грозит измельчание человеческих душ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил строки из произведения поэта Расула Гамзатова на встрече с молодыми учеными, отметив что их увлеченность наукой служит гарантией того, что "измельчание человеческих душ" не грозит стране.
Путин провел встречу с участниками конгресса молодых ученых, в ходе которого проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" Алимурад Гаджиев поднял тему обмеления Каспия и процитировал стихотворение поэта Гамзатова об обмелении Каспия, где присутствуют строки "процесс мельчанья человечьих душ меня гораздо более тревожит".
"Спасибо, что вспомнили Гамзатова, которого любили во всем Советском союзе. С трепетом относятся и к культуре Дагестана в России сегодня. Что касается измельчания человеческих душ, если мы будем заниматься тем делом, которому вы служите, мы этого ни в коем случае не допустим", - ответил Путин проректору.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин объяснил, почему современные дети умнее
Вчера, 23:40
 
РоссияВладимир ПутинРасул ГамзатовДагестанский государственный университет
 
 
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