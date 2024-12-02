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Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования - РИА Новости, 02.12.2024
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23:48 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986985618.html
Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования
Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования - РИА Новости, 02.12.2024
Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ВТБ Андреем Костиным и первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым вопросы дороговизны обслуживания... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:48
2024-12-02T23:48
экономика
технологии
россия
владимир путин
андрей костин (банкир)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ВТБ Андреем Костиным и первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым вопросы дороговизны обслуживания оборудования. Глава государства в понедельник в ходе встречи с участниками Международного конгресса молодых ученых вспомнил о программе по мере поддержке отраслей по производству средств производства. Он поинтересовался у генерального директора ООО "Бивертех" Александра Бобрышева, чувствуется ли эта поддержка. Глава организации сообщил, что поддержка Минпромторга и банков, в том числе ВТБ, чувствуется, но есть трудности. Например, 15% от выигранного гранта нужно потратить на его обслуживание, что особенно нелегко для маленьких кампаний. "Хорошо, я с коллегами поговорю, спасибо вам за эту оценку, она важна, это сейчас как раз то, что называется обратной связью, то есть вы говорите, как это работает. Во-вторых, по поводу дороговизны обслуживания тоже подумаем, я и с коллегами, и с (Андреем - ред.) Костиным и с (Денисом - ред.) Мантуровым обязательно поговорю на эту тему", - сказал Путин. Также глава "Бивертеха" рассказал, что возникают трудности с документацией признания производства российским. Она требуется в виде твердых копий, то есть чертежей, не цифровых моделей, что очень тяжело. По словам Путина, нужно упроситить технологии выявления отечественного производства, процентного соотношения отечественных деталей. "Я понимаю, подумаем обязательно, во всяком случае я об этом скажу коллегам", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241202/putin-1986985463.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, андрей костин (банкир), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования

Путин обсудит с Костиным и Мантуровым дороговизну обслуживания оборудования

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ВТБ Андреем Костиным и первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым вопросы дороговизны обслуживания оборудования.
Глава государства в понедельник в ходе встречи с участниками Международного конгресса молодых ученых вспомнил о программе по мере поддержке отраслей по производству средств производства. Он поинтересовался у генерального директора ООО "Бивертех" Александра Бобрышева, чувствуется ли эта поддержка. Глава организации сообщил, что поддержка Минпромторга и банков, в том числе ВТБ, чувствуется, но есть трудности. Например, 15% от выигранного гранта нужно потратить на его обслуживание, что особенно нелегко для маленьких кампаний.
"Хорошо, я с коллегами поговорю, спасибо вам за эту оценку, она важна, это сейчас как раз то, что называется обратной связью, то есть вы говорите, как это работает. Во-вторых, по поводу дороговизны обслуживания тоже подумаем, я и с коллегами, и с (Андреем - ред.) Костиным и с (Денисом - ред.) Мантуровым обязательно поговорю на эту тему", - сказал Путин.
Также глава "Бивертеха" рассказал, что возникают трудности с документацией признания производства российским. Она требуется в виде твердых копий, то есть чертежей, не цифровых моделей, что очень тяжело.
По словам Путина, нужно упроситить технологии выявления отечественного производства, процентного соотношения отечественных деталей. "Я понимаю, подумаем обязательно, во всяком случае я об этом скажу коллегам", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования
Вчера, 23:47
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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