https://ria.ru/20241202/putin-1986985618.html

Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования

Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования - РИА Новости, 02.12.2024

Путин пообещал обсудить вопросы дороговизны обслуживания оборудования

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ВТБ Андреем Костиным и первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым вопросы дороговизны обслуживания... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:48

2024-12-02T23:48

2024-12-02T23:48

экономика

технологии

россия

владимир путин

андрей костин (банкир)

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ВТБ Андреем Костиным и первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым вопросы дороговизны обслуживания оборудования. Глава государства в понедельник в ходе встречи с участниками Международного конгресса молодых ученых вспомнил о программе по мере поддержке отраслей по производству средств производства. Он поинтересовался у генерального директора ООО "Бивертех" Александра Бобрышева, чувствуется ли эта поддержка. Глава организации сообщил, что поддержка Минпромторга и банков, в том числе ВТБ, чувствуется, но есть трудности. Например, 15% от выигранного гранта нужно потратить на его обслуживание, что особенно нелегко для маленьких кампаний. "Хорошо, я с коллегами поговорю, спасибо вам за эту оценку, она важна, это сейчас как раз то, что называется обратной связью, то есть вы говорите, как это работает. Во-вторых, по поводу дороговизны обслуживания тоже подумаем, я и с коллегами, и с (Андреем - ред.) Костиным и с (Денисом - ред.) Мантуровым обязательно поговорю на эту тему", - сказал Путин. Также глава "Бивертеха" рассказал, что возникают трудности с документацией признания производства российским. Она требуется в виде твердых копий, то есть чертежей, не цифровых моделей, что очень тяжело. По словам Путина, нужно упроситить технологии выявления отечественного производства, процентного соотношения отечественных деталей. "Я понимаю, подумаем обязательно, во всяком случае я об этом скажу коллегам", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241202/putin-1986985463.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин, андрей костин (банкир), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)