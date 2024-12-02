https://ria.ru/20241202/putin-1986985463.html
Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования
Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования - РИА Новости, 02.12.2024
Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования
Президент России Владимир Путин выступил за упрощение механизма выявления доли отечественного оборудования. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:47
2024-12-02T23:47
2024-12-02T23:47
наука
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986938740_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_45e3f34c9a12ba3c941b649c2efb403e.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил за упрощение механизма выявления доли отечественного оборудования. Генеральный директор ООО "Бивертех" Александр Бобрышев рассказал Путину, что цифровая модель деталей оборудования более понятная, у неё много механизмов, можно сделать цифровое исследование. "Я понимаю, что технологии надо упростить. Выявление отечественного производства именно, процентного соотношения отечественных деталей. Я понимаю. Подумаем обязательно. Во всяком случае, я обязательно скажу коллегам", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986938740_752:62:3400:2048_1920x0_80_0_0_693611ee445729df818f72bd44f72638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования
Путин выступил за упрощение механизма выявления доли отечественного оборудования
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил за упрощение механизма выявления доли отечественного оборудования.
Генеральный директор ООО "Бивертех" Александр Бобрышев рассказал Путину
, что цифровая модель деталей оборудования более понятная, у неё много механизмов, можно сделать цифровое исследование.
"Я понимаю, что технологии надо упростить. Выявление отечественного производства именно, процентного соотношения отечественных деталей. Я понимаю. Подумаем обязательно. Во всяком случае, я обязательно скажу коллегам", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ
. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.