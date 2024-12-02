https://ria.ru/20241202/putin-1986985463.html

Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования

Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования - РИА Новости, 02.12.2024

Путин выступил за упрощение выявления доли российского оборудования

Президент России Владимир Путин выступил за упрощение механизма выявления доли отечественного оборудования. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:47

2024-12-02T23:47

2024-12-02T23:47

наука

технологии

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил за упрощение механизма выявления доли отечественного оборудования. Генеральный директор ООО "Бивертех" Александр Бобрышев рассказал Путину, что цифровая модель деталей оборудования более понятная, у неё много механизмов, можно сделать цифровое исследование. "Я понимаю, что технологии надо упростить. Выявление отечественного производства именно, процентного соотношения отечественных деталей. Я понимаю. Подумаем обязательно. Во всяком случае, я обязательно скажу коллегам", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html

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технологии, россия, владимир путин